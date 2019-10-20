jjjj75 написав:Хтось з ними працював?
https://youtu.be/hm4Qvuvvhgc
цікаво цікаво
але для не Кийовських - як із цим?
"Відвідайте наш офіс для підписання угоди.."
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:07
цікаво цікаво
але для не Кийовських - як із цим?
"Відвідайте наш офіс для підписання угоди.."
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 01 жов, 2019 07:48
Додано: Пон 21 жов, 2019 08:28
Re: P2P кредитование
19/10/2018 сделал инвестицию на короткий займ в сумме 500 грн и за год никаких выплат. С того момента новые инвестиции не делал.
Входил в проект на эти же 500 грн, несколько раз перекладывал и вот 4-5 раз вышел неудачный (хотя профиль анкеты был более правдоподобный). Общий доход 139 грн (без учёта комиссий на вывод средств).
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