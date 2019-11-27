P2P кредитование

playerjek написав:Astacus а как вы на минтосе зарегистрировались? Я уточнял там нет возможности под Укр. регионом регистрироваться?
Регистрировался по украинскому паспорту, потом попррсили лббое доказательство моего пребывания в ЕС (подходит даже нац.виза, которую по моим меркам сделать может каждый при желании). Открыть в Польше счет вы можете без проблем просто приехав как турист, если у вас есть тот, кто даст польский адрес для корреспонденции (я с этим помогал нескольким друзьям). У меня есть вид на жительство в ЕС. Минтос просят любое доказательство текущего пребывания в ЕС плюс счет в банке в системе SEPA. Насколько мне известно, кто хотел инвестировать на минтосе, нашли способ) Правда, пока меня не было на форуме, процентные ставки упали до 12% годовых в евро. С другой стороны, аренда квартиры приносит в евро не более 5%.