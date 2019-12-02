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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

#<1 ... 81828384 Додано: Пон 30 вер, 2019 13:07 jjjj75 написав: Хтось з ними працював?

https://youtu.be/hm4Qvuvvhgc Хтось з ними працював?



цікаво цікаво

але для не Кийовських - як із цим?



"Відвідайте наш офіс для підписання угоди.." цікаво цікавоале для не Кийовських - як із цим?"Відвідайте наш офіс для підписання угоди.."

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Повідомлень: 6624 З нами з: 01.06.14 Подякував: 197 раз. Подякували: 395 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 жов, 2019 07:48 MASolomko написав: Sawradym написав: думаю взяти в них кредит на ту сумму що вони мені винні і послати їх до біса... думаю взяти в них кредит на ту сумму що вони мені винні і послати їх до біса... Зіпсуєш собі кредитну історію в УБКІ. Зіпсуєш собі кредитну історію в УБКІ.

О, клас! Може, нарешті, перестануть надокучати тими кредитами. О, клас! Може, нарешті, перестануть надокучати тими кредитами. Sawradym Повідомлень: 243 З нами з: 17.07.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 08:28 Re: P2P кредитование 19/10/2018 сделал инвестицию на короткий займ в сумме 500 грн и за год никаких выплат. С того момента новые инвестиции не делал.



Входил в проект на эти же 500 грн, несколько раз перекладывал и вот 4-5 раз вышел неудачный (хотя профиль анкеты был более правдоподобный). Общий доход 139 грн (без учёта комиссий на вывод средств). MASolomko

Повідомлень: 1488 З нами з: 08.03.18 Подякував: 67 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 23:43 playerjek написав: Astacus а как вы на минтосе зарегистрировались? Я уточнял там нет возможности под Укр. регионом регистрироваться? а как вы на минтосе зарегистрировались? Я уточнял там нет возможности под Укр. регионом регистрироваться?



Регистрировался по украинскому паспорту, потом попррсили лббое доказательство моего пребывания в ЕС (подходит даже нац.виза, которую по моим меркам сделать может каждый при желании). Открыть в Польше счет вы можете без проблем просто приехав как турист, если у вас есть тот, кто даст польский адрес для корреспонденции (я с этим помогал нескольким друзьям). У меня есть вид на жительство в ЕС. Минтос просят любое доказательство текущего пребывания в ЕС плюс счет в банке в системе SEPA. Насколько мне известно, кто хотел инвестировать на минтосе, нашли способ) Правда, пока меня не было на форуме, процентные ставки упали до 12% годовых в евро. С другой стороны, аренда квартиры приносит в евро не более 5%. Регистрировался по украинскому паспорту, потом попррсили лббое доказательство моего пребывания в ЕС (подходит даже нац.виза, которую по моим меркам сделать может каждый при желании). Открыть в Польше счет вы можете без проблем просто приехав как турист, если у вас есть тот, кто даст польский адрес для корреспонденции (я с этим помогал нескольким друзьям). У меня есть вид на жительство в ЕС. Минтос просят любое доказательство текущего пребывания в ЕС плюс счет в банке в системе SEPA. Насколько мне известно, кто хотел инвестировать на минтосе, нашли способ) Правда, пока меня не было на форуме, процентные ставки упали до 12% годовых в евро. С другой стороны, аренда квартиры приносит в евро не более 5%. Astacus Повідомлень: 6 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 20:49 А кроме меня тут есть кто-то с Минтоса?



Кстати, кто в теме - опробовал тему с вводом-выводом денег на него через Revolut. Всё отлично, если потом платить за покупки Револютом, тк налом даёт снять без процентов только 200 евро, а покупки без ограничений.



Хочу родственникам в Украине сделать Револют, кто-то открывал себе счет и карту находясь в Украине? Astacus Повідомлень: 6 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 гру, 2019 20:22

Инвестировал 20000 грн. Деньги еще не выводил. Результат за полгода не радует. Убыток составляет на сегодняшний день 1500 гривень. А что будет в итоге не известно. Возврат просрочки почти нет. Доходы не успевают покрывать убытки. Лучше положить уже на депозит, и не заморачиватся. Инвестировал 20000 грн. Деньги еще не выводил. Результат за полгода не радует. Убыток составляет на сегодняшний день 1500 гривень. А что будет в итоге не известно. Возврат просрочки почти нет. Доходы не успевают покрывать убытки. Лучше положить уже на депозит, и не заморачиватся. finuser324

Повідомлень: 1 З нами з: 01.12.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 14:58 Мало того, 03.12.2019 деньги вообще невозможно вывести, "какие-то проблемы" в процессинговом центре, только на вывод. На пополнение все работает. Наводит на мысли(? VETAL_1984 Повідомлень: 1 З нами з: 03.12.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 81828384 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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