P2P кредитование

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 07 січ, 2020 14:33
Diaaaaaana Ну это только банк с залогом на недвижимость, и с кучей документов. В Привате сейчас есть данный вид кредита, но по условиям, насколько выгодный на фоне конкурентов, точно сказать не могу.
Додано: Чет 09 січ, 2020 13:41
Запримітив із відео звідси
Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложили 2
цікаво які саме слова закрив парубок із відео, які будуть ідеї, інвестори?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:15
greenozon
Додано: Вів 14 січ, 2020 20:22
"деньги там есть"
у владельцев бизнеса и заемщиков так точно есть, у инвесторов невыплаты и минуса. Особенно за последний предновогодний и новогодний период. Коллектора работают плохо, ФинХаб только исправно рубит свои комиссионные)
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
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