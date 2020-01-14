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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 14:33

Diaaaaaana Ну это только банк с залогом на недвижимость, и с кучей документов. В Привате сейчас есть данный вид кредита, но по условиям, насколько выгодный на фоне конкурентов, точно сказать не могу.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 13:41

Запримітив із відео звідси
Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложили 2

http://prntscr.com/ql8jch

цікаво які саме слова закрив парубок із відео, які будуть ідеї, інвестори? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:15

greenozon
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:22

"деньги там есть"

у владельцев бизнеса и заемщиков так точно есть, у инвесторов невыплаты и минуса. Особенно за последний предновогодний и новогодний период. Коллектора работают плохо, ФинХаб только исправно рубит свои комиссионные)
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:32

Как дела на фин хабе? Это ганьба?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:23

Интересно , сейчас вывод работает?
proftpd66
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