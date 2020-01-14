P2P кредитование

Додано: Вів 14 січ, 2020 20:22

у владельцев бизнеса и заемщиков так точно есть, у инвесторов невыплаты и минуса. Особенно за последний предновогодний и новогодний период. Коллектора работают плохо, ФинХаб только исправно рубит свои комиссионные)