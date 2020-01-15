P2P кредитование

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 07 січ, 2020 14:33
Diaaaaaana Ну это только банк с залогом на недвижимость, и с кучей документов. В Привате сейчас есть данный вид кредита, но по условиям, насколько выгодный на фоне конкурентов, точно сказать не могу.
Додано: Чет 09 січ, 2020 13:41
Запримітив із відео звідси
Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложили 2
цікаво які саме слова закрив парубок із відео, які будуть ідеї, інвестори?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:15
greenozon
Додано: Вів 14 січ, 2020 20:22
"деньги там есть"
у владельцев бизнеса и заемщиков так точно есть, у инвесторов невыплаты и минуса. Особенно за последний предновогодний и новогодний период. Коллектора работают плохо, ФинХаб только исправно рубит свои комиссионные)
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:23
и еще вопрос: Какой смысл брать под 60-100%?
Обычно банки именно так и дают при использовании кредитного лимита.
Правэкс заявляет что дает по честные 20%.
Может они берут кред. на финхабе у всех кто дает и одновременно перестают платить?
ОТЗЫВ НА ГУГЛ:
Weonia Co
1 отзыв
3 недели назад
Не наступайте на мои грабли!!!
деньги не отдают инвесторам.я поверил минфину , к которому испытываю доверие.после просмотра его рекламы стал инвестором.30 процентов инвестированных денег не вернули за полгода.я не верю ,чтобы заемщики их не вернули, потому что вклады по 500 гривен и легко подсчитать что это больше десятка заемщиков.что они все не отдают заем???!!! это вряд ли. значит все проще-мои инвестиции и кредиты от финхаб не связаны никак. нет у меня реальных заемщиков -это такая крутая компьютерная игрушка для обмана доверчивых лохов.я бы не стал лохом, если бы не уважаемый минфин с его рекламой!
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:49
proftpd66
>> Интересно , сейчас вывод работает?
а его кто-то ограничивал?
>> Какой смысл брать под 60-100%?
а что кредитный лимит дают всем подряд? а если и дают то в каком размере, например имеющим неофициальное трудоустройство, студентам, пенсионерам, с испорченной кредитной историей, уже имеющим 1 или более кредитов и т.д. и т.п.?
p.s. не прошло и пару дней с последнего поста как коллектора вернули крупную инвестицию с просрочки, но все равно кейсов взыскания могло быть больше
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
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