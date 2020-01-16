P2P кредитование

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 07 січ, 2020 14:33
Diaaaaaana Ну это только банк с залогом на недвижимость, и с кучей документов. В Привате сейчас есть данный вид кредита, но по условиям, насколько выгодный на фоне конкурентов, точно сказать не могу.
Додано: Чет 09 січ, 2020 13:41
Запримітив із відео звідси
Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложили 2
цікаво які саме слова закрив парубок із відео, які будуть ідеї, інвестори?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:15
greenozon
Додано: Вів 14 січ, 2020 20:22
"деньги там есть"
у владельцев бизнеса и заемщиков так точно есть, у инвесторов невыплаты и минуса. Особенно за последний предновогодний и новогодний период. Коллектора работают плохо, ФинХаб только исправно рубит свои комиссионные)
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:23
и еще вопрос: Какой смысл брать под 60-100%?
Обычно банки именно так и дают при использовании кредитного лимита.
Правэкс заявляет что дает по честные 20%.
Может они берут кред. на финхабе у всех кто дает и одновременно перестают платить?
ОТЗЫВ НА ГУГЛ:
Weonia Co
1 отзыв
3 недели назад
Не наступайте на мои грабли!!!
деньги не отдают инвесторам.я поверил минфину , к которому испытываю доверие.после просмотра его рекламы стал инвестором.30 процентов инвестированных денег не вернули за полгода.я не верю ,чтобы заемщики их не вернули, потому что вклады по 500 гривен и легко подсчитать что это больше десятка заемщиков.что они все не отдают заем???!!! это вряд ли. значит все проще-мои инвестиции и кредиты от финхаб не связаны никак. нет у меня реальных заемщиков -это такая крутая компьютерная игрушка для обмана доверчивых лохов.я бы не стал лохом, если бы не уважаемый минфин с его рекламой!
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:49
proftpd66
>> Интересно , сейчас вывод работает?
а его кто-то ограничивал?
>> Какой смысл брать под 60-100%?
а что кредитный лимит дают всем подряд? а если и дают то в каком размере, например имеющим неофициальное трудоустройство, студентам, пенсионерам, с испорченной кредитной историей, уже имеющим 1 или более кредитов и т.д. и т.п.?
p.s. не прошло и пару дней с последнего поста как коллектора вернули крупную инвестицию с просрочки, но все равно кейсов взыскания могло быть больше
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:05
Привет инвесторы, с прошедшими Новогодними праздниками
Как-то незаметно прошло полтора года с начала первого вложения в это замечательное предприятие.
Реинвестировать перестал месяцев с десяти.
Пока в небольшом «минусе», похоже на то, что в «0» так и не выйду, не хватит остатка «платёжеспособных» ресурсов
На сегодняшний день ситуация следующая:
- задолженность от вложенной суммы = 22,47%
- задолженность от реинвестированного = 42,92%
Процентные соотношения в течении года менялись не более чем на 1%.
PS. От себя хочу заметить: по просрочке 60-90+ пока не было ни одного возврата, от 30 до 60 – было всего лишь несколько. Хотя если даже примерно просчитать бизнес эффективность этого проекта сложно и ожидать какую-то адекватную коллекторскую работу в этом направлении, так что походу с этой суммой можно проститься окончательно.
PS2. вывод работает, проблем не было.
На сём раскланиваюсь, всем удачных и прибыльных инвестиций.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:50
proftpd66
Да, безусловно, здесь есть вина минфина. Я сам помню как финхаб у них на сайте был в одном списке с депозитами в банке. Там ещё и написано было 36% годового дохода. А сейчас, где эти люди, которые уже год на финхабе и получили 36%?
Как мне кажется, сейчас на финхабе основная проблема это риск ухода в просрочку. Я пытаюсь как то с ней боротся за счёт анализа результатов вложений. Может я не один такой? Может быть есть смысл в создании базы данных по займам ушедшим в глубокую просрочку? Есть ли желающие участвовать в формировании такой базы?
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