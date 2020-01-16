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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:48

Re: P2P кредитование

  Серхио написав:>> Интересно , сейчас вывод работает?
а его кто-то ограничивал?

Зрите в пункте 3 Вывод средств на платежную карту
Shinrei
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:52

Shinrei Какой смысл вести базу нерадивых заемщиков? Второй раз они уже точно не придут, так как испорчена кредитная история. Я пробовал из тех скудных данных которые давал инвестору о заемщике финхаб найти какую-то закономерность, позволяющую определить перспективу возврата инвестиций. Но данных очень мало. Если Вы помните, то в одно время для заемщика добавили количество активных у него кредитов, но потом финхаб эту информацию убрал, так как она мешала охмурять инвесторов. Печально, что минфин замарался об эту контору.
jusever
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