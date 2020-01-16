P2P кредитование

Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:52
Shinrei Какой смысл вести базу нерадивых заемщиков? Второй раз они уже точно не придут, так как испорчена кредитная история. Я пробовал из тех скудных данных которые давал инвестору о заемщике финхаб найти какую-то закономерность, позволяющую определить перспективу возврата инвестиций. Но данных очень мало. Если Вы помните, то в одно время для заемщика добавили количество активных у него кредитов, но потом финхаб эту информацию убрал, так как она мешала охмурять инвесторов. Печально, что минфин замарался об эту контору.