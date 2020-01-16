Зрите в пункте 3 Вывод средств на платежную карту
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:48
Re: P2P кредитование
Зрите в пункте 3 Вывод средств на платежную карту
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:52
Shinrei Какой смысл вести базу нерадивых заемщиков? Второй раз они уже точно не придут, так как испорчена кредитная история. Я пробовал из тех скудных данных которые давал инвестору о заемщике финхаб найти какую-то закономерность, позволяющую определить перспективу возврата инвестиций. Но данных очень мало. Если Вы помните, то в одно время для заемщика добавили количество активных у него кредитов, но потом финхаб эту информацию убрал, так как она мешала охмурять инвесторов. Печально, что минфин замарался об эту контору.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:45
Shinrei
куда куда зрить) ничего не видно по Вашей ссылке.
Товарищ не особо разбирающийся в том как работает контора данным вопросом пытался выяснить что-то для себя пологая, что финхаб это просто хайповый проект коих на просторах интернета тысячи. Мол закинул туда деньги, а потом когда пирамида рушиться их вывести нельзя)
В случае с финхабом главный вопрос - было б что выводить) в пределах предусмотренных лимитов естественно
Касательно анализа результатов вложений - тоже этим занимаюсь и были есть наработки, в т.ч. поиск информации по заемщику в интернете и т.д. Но как показывает анализ нескольких сотен инвестиций, что-либо гарантировать анализ не может, например, смерть, потеря работы или другие обстоятельства в жизни заемщика)) На просрочку могут выйти даже те кто брал более 2 раз и долгосрочные в том числе.
И пока финхаб не усилит свою аналитику по заемщикам, имея в распоряжении все кейсы и данные просрочек, и не задумается о качестве, а не количестве, толку не будет ни для инвесторов ни для заемщиков.
Для обоих было бы выгоднее и было бы лучшей рекламой - довольные инвесторы, на которых сейчас перекладывается ответственность за финансирование тех же мусорных по сути заявок (рейтинга E и F), и которых имхо в принципе не должно быть, чтобы не усиливать недовольство сервисом.
Но кроме п.9.6 финхабу предложить нечего и тот не видно, чтобы выполнялся.
И было бы интересно узнать, как получить прибыль инветсору в следующих условиях.
Допустим инвестор пытается диверсифицировать риски и следуя советам экспертов ФинХаба профинансировать как можно больше заявок. Пусть это будет сферический конь в вакууме и мы финансируем 10 заявок не глядя (а по сути так оно и есть с тем объемом информации по заемщику, одно только фото заемщика могло бы о многом сказать ) по 1000 грн под 10% прибыли за месяц и только 1 заемщик стал проблемным
Итог:
прибыль = (1000 * 10%) * 9 = 900 грн
убытки = 1000 грн
ответственность серсвиса согласно договора = 0 (свое они получили уже на комиссииях)
чистый доход = 900 - 1000 = -100 (ура победа)
А что если на просрочку выходит 2-3-4 заемщика? как показывает практика % просрочки более чем 10%. То что сервис год назад увеличил % прибыли для инвесторов при таких раскладах ситуацию не спасает.
И не дай бог по беспечности вы вбухаете в одну заявку большую часть средств и она накроется медным тазом - даже если у вас когд-то и была прибыль она сгорит и заведет вас в глубокие минуса
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
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