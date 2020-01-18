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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

#<1 ... 83848586 Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:48 Re: P2P кредитование Серхио написав: >> Интересно , сейчас вывод работает?

а его кто-то ограничивал? >> Интересно , сейчас вывод работает?а его кто-то ограничивал?

Зрите в пункте 3 Вывод средств на платежную карту

P.S. Неправильную ссылку исправил. ЗритеP.S. Неправильную ссылку исправил. Востаннє редагувалось Shinrei в П'ят 17 січ, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз. Shinrei

Повідомлень: 69 З нами з: 23.07.18 Подякував: 23 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:52 Shinrei Какой смысл вести базу нерадивых заемщиков? Второй раз они уже точно не придут, так как испорчена кредитная история. Я пробовал из тех скудных данных которые давал инвестору о заемщике финхаб найти какую-то закономерность, позволяющую определить перспективу возврата инвестиций. Но данных очень мало. Если Вы помните, то в одно время для заемщика добавили количество активных у него кредитов, но потом финхаб эту информацию убрал, так как она мешала охмурять инвесторов. Печально, что минфин замарался об эту контору. jusever

Повідомлень: 12 З нами з: 11.02.11 Подякував: 7 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:45 Shinrei

куда куда зрить) ничего не видно по Вашей ссылке.

Товарищ не особо разбирающийся в том как работает контора данным вопросом пытался выяснить что-то для себя пологая, что финхаб это просто хайповый проект коих на просторах интернета тысячи. Мол закинул туда деньги, а потом когда пирамида рушиться их вывести нельзя)

В случае с финхабом главный вопрос - было б что выводить) в пределах предусмотренных лимитов естественно



Касательно анализа результатов вложений - тоже этим занимаюсь и были есть наработки, в т.ч. поиск информации по заемщику в интернете и т.д. Но как показывает анализ нескольких сотен инвестиций, что-либо гарантировать анализ не может, например, смерть, потеря работы или другие обстоятельства в жизни заемщика)) На просрочку могут выйти даже те кто брал более 2 раз и долгосрочные в том числе.



И пока финхаб не усилит свою аналитику по заемщикам, имея в распоряжении все кейсы и данные просрочек, и не задумается о качестве, а не количестве, толку не будет ни для инвесторов ни для заемщиков.

Для обоих было бы выгоднее и было бы лучшей рекламой - довольные инвесторы, на которых сейчас перекладывается ответственность за финансирование тех же мусорных по сути заявок (рейтинга E и F), и которых имхо в принципе не должно быть, чтобы не усиливать недовольство сервисом.

Но кроме п.9.6 финхабу предложить нечего и тот не видно, чтобы выполнялся.



И было бы интересно узнать, как получить прибыль инветсору в следующих условиях.

Допустим инвестор пытается диверсифицировать риски и следуя советам экспертов ФинХаба профинансировать как можно больше заявок. Пусть это будет сферический конь в вакууме и мы финансируем 10 заявок не глядя (а по сути так оно и есть с тем объемом информации по заемщику, одно только фото заемщика могло бы о многом сказать ) по 1000 грн под 10% прибыли за месяц и только 1 заемщик стал проблемным



Итог:

прибыль = (1000 * 10%) * 9 = 900 грн

убытки = 1000 грн

ответственность серсвиса согласно договора = 0 (свое они получили уже на комиссииях)

чистый доход = 900 - 1000 = -100 (ура победа)



А что если на просрочку выходит 2-3-4 заемщика? как показывает практика % просрочки более чем 10%. То что сервис год назад увеличил % прибыли для инвесторов при таких раскладах ситуацию не спасает.



И не дай бог по беспечности вы вбухаете в одну заявку большую часть средств и она накроется медным тазом - даже если у вас когд-то и была прибыль она сгорит и заведет вас в глубокие минуса куда куда зрить) ничего не видно по Вашей ссылке.Товарищ не особо разбирающийся в том как работает контора данным вопросом пытался выяснить что-то для себя пологая, что финхаб это просто хайповый проект коих на просторах интернета тысячи. Мол закинул туда деньги, а потом когда пирамида рушиться их вывести нельзя)В случае с финхабом главный вопрос - было б что выводить) в пределах предусмотренных лимитов естественноКасательно анализа результатов вложений - тоже этим занимаюсь и были есть наработки, в т.ч. поиск информации по заемщику в интернете и т.д. Но как показывает анализ нескольких сотен инвестиций, что-либо гарантировать анализ не может, например, смерть, потеря работы или другие обстоятельства в жизни заемщика)) На просрочку могут выйти даже те кто брал более 2 раз и долгосрочные в том числе.И пока финхаб не усилит свою аналитику по заемщикам, имея в распоряжении все кейсы и данные просрочек, и не задумается о качестве, а не количестве, толку не будет ни для инвесторов ни для заемщиков.Для обоих было бы выгоднее и было бы лучшей рекламой - довольные инвесторы, на которых сейчас перекладывается ответственность за финансирование тех же мусорных по сути заявок (рейтинга E и F), и которых имхо в принципе не должно быть, чтобы не усиливать недовольство сервисом.Но кроме п.9.6 финхабу предложить нечего и тот не видно, чтобы выполнялся.И было бы интересно узнать, как получить прибыль инветсору в следующих условиях.Допустим инвестор пытается диверсифицировать риски и следуя советам экспертов ФинХаба профинансировать как можно больше заявок. Пусть это будет сферический конь в вакууме и мы финансируем 10 заявок не глядя (а по сути так оно и есть с тем объемом информации по заемщику, одно только фото заемщика могло бы о многом сказать) по 1000 грн под 10% прибыли за месяц и только 1 заемщик стал проблемнымИтог:прибыль = (1000 * 10%) * 9 = 900 грнубытки = 1000 грнответственность серсвиса согласно договора = 0 (свое они получили уже на комиссииях)чистый доход = 900 - 1000 = -100 (ура победа)А что если на просрочку выходит 2-3-4 заемщика? как показывает практика % просрочки более чем 10%. То что сервис год назад увеличил % прибыли для инвесторов при таких раскладах ситуацию не спасает.И не дай бог по беспечности вы вбухаете в одну заявку большую часть средств и она накроется медным тазом - даже если у вас когд-то и была прибыль она сгорит и заведет вас в глубокие минуса На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования Серхио

Повідомлень: 192 З нами з: 31.01.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 09:44 Re: P2P кредитование jusever написав: Shinrei Какой смысл вести базу нерадивых заемщиков? Второй раз они уже точно не придут, так как испорчена кредитная история. Я пробовал из тех скудных данных которые давал инвестору о заемщике финхаб найти какую-то закономерность, позволяющую определить перспективу возврата инвестиций. Но данных очень мало. Shinrei Какой смысл вести базу нерадивых заемщиков? Второй раз они уже точно не придут, так как испорчена кредитная история. Я пробовал из тех скудных данных которые давал инвестору о заемщике финхаб найти какую-то закономерность, позволяющую определить перспективу возврата инвестиций. Но данных очень мало.

В том и смысл, что вместе можно собрать больше данных. Больше данных значит и больше шансов уловить закономерность.

Серхио написав: Но как показывает анализ нескольких сотен инвестиций, что-либо гарантировать анализ не может Но как показывает анализ нескольких сотен инвестиций, что-либо гарантировать анализ не может

Правильно, и не сможет никогда! В лучшем случае анализ покажет, что по займу №1 вероятность выплаты больше чем по займу №2. Частично здесь присутстувет какая-то случайность. Прогноз погоды тоже вероятностный, это ж не значит, что ним никто не пользуется.

Серхио написав: И пока финхаб не усилит свою аналитику по заемщикам, имея в распоряжении все кейсы и данные просрочек, и не задумается о качестве, а не количестве, толку не будет ни для инвесторов ни для заемщиков. И пока финхаб не усилит свою аналитику по заемщикам, имея в распоряжении все кейсы и данные просрочек, и не задумается о качестве, а не количестве, толку не будет ни для инвесторов ни для заемщиков.

Я бы не надеялся, что финхаб будет решать за нас наши проблемы. Таких инвесторов как мы очень много. Оно бы было бы неплохо, если бы сделали бы, то что вы пишите. Пока на примере финхаба мы видим: что такое плохо и как не должно быть, но лучше никто не придумал.

Серхио написав: заявок (рейтинга E и F), и которых имхо в принципе не должно быть заявок (рейтинга E и F), и которых имхо в принципе не должно быть

Почему не должно? Мне известны только 24 случая полной выплаты таких заявок, что составляет 61% от всех моих инвестиций в эти рейтинги. Если мы пока не знаем как правильно оценить такие заявки, это не значит, что с них вообще нельзя будет получать прибыль в будущем. В том и смысл, что вместе можно собрать больше данных. Больше данных значит и больше шансов уловить закономерность.Правильно, и не сможет никогда! В лучшем случае анализ покажет, что по займу №1 вероятность выплаты больше чем по займу №2. Частично здесь присутстувет какая-то случайность. Прогноз погоды тоже вероятностный, это ж не значит, что ним никто не пользуется.Я бы не надеялся, что финхаб будет решать за нас наши проблемы. Таких инвесторов как мы очень много. Оно бы было бы неплохо, если бы сделали бы, то что вы пишите. Пока на примере финхаба мы видим: что такое плохо и как не должно быть, но лучше никто не придумал.Почему не должно? Мне известны только 24 случая полной выплаты таких заявок, что составляет 61% от всех моих инвестиций в эти рейтинги. Если мы пока не знаем как правильно оценить такие заявки, это не значит, что с них вообще нельзя будет получать прибыль в будущем. Shinrei

Повідомлень: 69 З нами з: 23.07.18 Подякував: 23 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 15:32 https://pp.finhub.ua/



403 Forbidden

FINHUB Server v0.0





не верная ссылка.



Верная вот эта

https://my.finhub.ua 403 ForbiddenFINHUB Server v0.0не верная ссылка.Верная вот эта proftpd66

Повідомлень: 1670 З нами з: 22.12.16 Подякував: 148 раз. Подякували: 101 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 15:37 Серхио написав: proftpd66

>> Интересно , сейчас вывод работает?

а его кто-то ограничивал?



>> Какой смысл брать под 60-100%?

а что кредитный лимит дают всем подряд? а если и дают то в каком размере, например имеющим неофициальное трудоустройство, студентам, пенсионерам, с испорченной кредитной историей, уже имеющим 1 или более кредитов и т.д. и т.п.?



p.s. не прошло и пару дней с последнего поста как коллектора вернули крупную инвестицию с просрочки, но все равно кейсов взыскания могло быть больше >> Интересно , сейчас вывод работает?а его кто-то ограничивал?>> Какой смысл брать под 60-100%?а что кредитный лимит дают всем подряд? а если и дают то в каком размере, например имеющим неофициальное трудоустройство, студентам, пенсионерам, с испорченной кредитной историей, уже имеющим 1 или более кредитов и т.д. и т.п.?p.s. не прошло и пару дней с последнего поста как коллектора вернули крупную инвестицию с просрочки, но все равно кейсов взыскания могло быть больше



если заемщик уже выплатил 20 кредитов и рейтин А, Б. То почему ему банк не даст??? Моно когда появлялся он всем наливал под 15к-50к на расслабоне.



Что заемщики с рейтингом А, Б делают на п2п кредитовании? если заемщик уже выплатил 20 кредитов и рейтин А, Б. То почему ему банк не даст??? Моно когда появлялся он всем наливал под 15к-50к на расслабоне.Что заемщики с рейтингом А, Б делают на п2п кредитовании? proftpd66

Повідомлень: 1670 З нами з: 22.12.16 Подякував: 148 раз. Подякували: 101 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 83848586 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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