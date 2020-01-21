Зрите
P.S. Неправильную ссылку исправил.
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:48
Re: P2P кредитование
Зрите
P.S. Неправильную ссылку исправил.
Востаннє редагувалось Shinrei в П'ят 17 січ, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:52
Shinrei Какой смысл вести базу нерадивых заемщиков? Второй раз они уже точно не придут, так как испорчена кредитная история. Я пробовал из тех скудных данных которые давал инвестору о заемщике финхаб найти какую-то закономерность, позволяющую определить перспективу возврата инвестиций. Но данных очень мало. Если Вы помните, то в одно время для заемщика добавили количество активных у него кредитов, но потом финхаб эту информацию убрал, так как она мешала охмурять инвесторов. Печально, что минфин замарался об эту контору.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:45
Shinrei
куда куда зрить) ничего не видно по Вашей ссылке.
Товарищ не особо разбирающийся в том как работает контора данным вопросом пытался выяснить что-то для себя пологая, что финхаб это просто хайповый проект коих на просторах интернета тысячи. Мол закинул туда деньги, а потом когда пирамида рушиться их вывести нельзя)
В случае с финхабом главный вопрос - было б что выводить) в пределах предусмотренных лимитов естественно
Касательно анализа результатов вложений - тоже этим занимаюсь и были есть наработки, в т.ч. поиск информации по заемщику в интернете и т.д. Но как показывает анализ нескольких сотен инвестиций, что-либо гарантировать анализ не может, например, смерть, потеря работы или другие обстоятельства в жизни заемщика)) На просрочку могут выйти даже те кто брал более 2 раз и долгосрочные в том числе.
И пока финхаб не усилит свою аналитику по заемщикам, имея в распоряжении все кейсы и данные просрочек, и не задумается о качестве, а не количестве, толку не будет ни для инвесторов ни для заемщиков.
Для обоих было бы выгоднее и было бы лучшей рекламой - довольные инвесторы, на которых сейчас перекладывается ответственность за финансирование тех же мусорных по сути заявок (рейтинга E и F), и которых имхо в принципе не должно быть, чтобы не усиливать недовольство сервисом.
Но кроме п.9.6 финхабу предложить нечего и тот не видно, чтобы выполнялся.
И было бы интересно узнать, как получить прибыль инветсору в следующих условиях.
Допустим инвестор пытается диверсифицировать риски и следуя советам экспертов ФинХаба профинансировать как можно больше заявок. Пусть это будет сферический конь в вакууме и мы финансируем 10 заявок не глядя (а по сути так оно и есть с тем объемом информации по заемщику, одно только фото заемщика могло бы о многом сказать ) по 1000 грн под 10% прибыли за месяц и только 1 заемщик стал проблемным
Итог:
прибыль = (1000 * 10%) * 9 = 900 грн
убытки = 1000 грн
ответственность серсвиса согласно договора = 0 (свое они получили уже на комиссииях)
чистый доход = 900 - 1000 = -100 (ура победа)
А что если на просрочку выходит 2-3-4 заемщика? как показывает практика % просрочки более чем 10%. То что сервис год назад увеличил % прибыли для инвесторов при таких раскладах ситуацию не спасает.
И не дай бог по беспечности вы вбухаете в одну заявку большую часть средств и она накроется медным тазом - даже если у вас когд-то и была прибыль она сгорит и заведет вас в глубокие минуса
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Додано: Суб 18 січ, 2020 09:44
Re: P2P кредитование
В том и смысл, что вместе можно собрать больше данных. Больше данных значит и больше шансов уловить закономерность.
Правильно, и не сможет никогда! В лучшем случае анализ покажет, что по займу №1 вероятность выплаты больше чем по займу №2. Частично здесь присутстувет какая-то случайность. Прогноз погоды тоже вероятностный, это ж не значит, что ним никто не пользуется.
Я бы не надеялся, что финхаб будет решать за нас наши проблемы. Таких инвесторов как мы очень много. Оно бы было бы неплохо, если бы сделали бы, то что вы пишите. Пока на примере финхаба мы видим: что такое плохо и как не должно быть, но лучше никто не придумал.
Почему не должно? Мне известны только 24 случая полной выплаты таких заявок, что составляет 61% от всех моих инвестиций в эти рейтинги. Если мы пока не знаем как правильно оценить такие заявки, это не значит, что с них вообще нельзя будет получать прибыль в будущем.
Додано: Нед 19 січ, 2020 15:32
403 Forbidden
FINHUB Server v0.0
не верная ссылка.
Верная вот эта
Додано: Нед 19 січ, 2020 15:37
если заемщик уже выплатил 20 кредитов и рейтин А, Б. То почему ему банк не даст??? Моно когда появлялся он всем наливал под 15к-50к на расслабоне.
Что заемщики с рейтингом А, Б делают на п2п кредитовании?
Додано: Нед 19 січ, 2020 18:42
proftpd66
хорошо, давайте я погуглю за вас -
помимо обозначенных мною выше причин, про социальные «неплатежеспособные» группы населения, у которых будет нулевой или незначительный лимит: безработные, официально нетрудоустроенные, пенсионеры, студенты, испорченной кредитной историей, женщины в декрете. Открою Вам секрет - некоторые из этих категорий также могут оказаться на финхабе как A и B - даже если ни разу не брали кредит в своей жизни, но социально-демографические характеристики дадут хороший рейтинг. Если вы этого не понимаете, то, извините, я не знаю как еще объяснить.
Еще один ньюанс - насколько мне известно практически нет банков раздающих "беспроцентные" кредиты наличными с грейс-периодом на 15-50К, кто - монобанк, приват, правэкс?
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Додано: Вів 21 січ, 2020 00:12
Я только что общался с приятелем он взять в моно банке даже для фоп по 55%-60% ихние. Наликом может быть и нет, НО парнер-бизнес-контербандист может обналичить. И смотря что за бизнес. Можно купить автозапчасти картой и обналичка НЕ нужна.
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:01
proftpd66 Недели две назад попадал на сообщения, что банально можно вывести на интернет-кошелек, условный Skrill, и процент даже в счет кредитных средств не будет снят, и потом вывести на другую карту. Но мне кажется, что такую лавку скорее всего прикрыли, или тот же Skrill усердно мониторит такие дела.
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