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P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 21 січ, 2020 23:39
proftpd66 Я извиняюсь, кто дает?)
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Додано: Вів 21 січ, 2020 23:46
sergiylfc написав:proftpd66
Я извиняюсь, кто дает?)
Альфа банк
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Додано: Вів 21 січ, 2020 23:53
proftpd66 Точно, не сориентировался. Спасибо.
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sergiylfc
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