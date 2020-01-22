P2P кредитование

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:53
Альфа. Мінімальна сума кредиту становить 5000 грн, максимальна сума кредиту 500 000грн. Мінімальний строк кредиту – 12 місяців, максимальний – 48 місяців. Реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість кредиту залежать від розміру й строку кредиту та можуть складати від 39,2% до 115% річних. Ото дела
Только к чему этот офтоп, если люди обращаются в МФО, значит есть причины не обращаться в банк и/или банк отказывает/не дает нужную сумму, ибо там, несмотря на "только паспорт и код", более строгий риск-менеджмент, чем во всякого рода МФО. Да 2008 еще свеж в памяти банкиров, чтобы всем подряд раздавать кредиты) Не нужно смотреть на мир только со своей колокольни, если мне Привет дал лимит в 50к на ту же универсалку, это не значит что он или другой банк даст столько же студенту, а уж тем более безработному.
История про обнал тоже повеселила, уже представил старушку налящую кредитку у контрабандиста , 90% берущих кредиты в МФО к бизнесу не имеют отношения)
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:21
бывает что люди берут под бизнес. Оно может быть бестолкое решение, то например на СТО есть мастер умеет делать, то может заработать хорошо денег. Так как все Польшу/Германию уехали, и из-за этого поднимаются зарплаты.
В МФО есть заявки "Ремонт авто / Покупка товара".
Зачем тогда берут, если не под бизнес??
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