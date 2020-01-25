P2P кредитование

|
|
|
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:53
Альфа. Мінімальна сума кредиту становить 5000 грн, максимальна сума кредиту 500 000грн. Мінімальний строк кредиту – 12 місяців, максимальний – 48 місяців. Реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість кредиту залежать від розміру й строку кредиту та можуть складати від 39,2% до 115% річних. Ото дела
Только к чему этот офтоп, если люди обращаются в МФО, значит есть причины не обращаться в банк и/или банк отказывает/не дает нужную сумму, ибо там, несмотря на "только паспорт и код", более строгий риск-менеджмент, чем во всякого рода МФО. Да 2008 еще свеж в памяти банкиров, чтобы всем подряд раздавать кредиты) Не нужно смотреть на мир только со своей колокольни, если мне Привет дал лимит в 50к на ту же универсалку, это не значит что он или другой банк даст столько же студенту, а уж тем более безработному.
История про обнал тоже повеселила, уже представил старушку налящую кредитку у контрабандиста , 90% берущих кредиты в МФО к бизнесу не имеют отношения)
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:21
бывает что люди берут под бизнес. Оно может быть бестолкое решение, то например на СТО есть мастер умеет делать, то может заработать хорошо денег. Так как все Польшу/Германию уехали, и из-за этого поднимаются зарплаты.
В МФО есть заявки "Ремонт авто / Покупка товара".
Зачем тогда берут, если не под бизнес??
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:46
proftpd66
на ремонт авто или покупку авто (не хватило и уже везде где можно занял)? покупку айфона/стиралки/детей в школу собрать и т.д.?)
оставим уже этот офтоп, берут и берут, как и почему - вопрос десятый. давайте лучше обсудим эффективность вложений
по упрощенной мною модели выше, видно, что чтобы выходить в ноль должен быть максимум 1 просрочник уже на 11 заявок, т.е. уровень просрочки не должен превышать 9,09%, а чтобы что-то зарабатывать нужно не более 1 просрочника на 12 заявок, т.е. для заработка уровень просрочки должен быть от 8,33% и ниже.
Но даже, если раскидывать в A и B заявки, это не гарантирует такой уровень. Если вообще не глядя что куда и сколько, то уровень просрочки может составить 25-40% и более т.е. на уровне среднего по больнице в банковской системе в целом.
У меня даже при тщательном анализе и среднерисковой стратегии просрочка колеблется на уровне 15-27% по итогам всех инвестиций на большом отрезке от A до F, соответсвенно и чистый прибыль(убыток) был(есть) в пределах от +1200 до -12000 (все приблизительно) в разные моменты времени за ~1,5 года инвестиций.
По динамике за последнюю неделю сократился грубо говоря с -10000 до -5000, что пока в разумных пределах, с учетом "доходов будущих периодов" (~+14000) по уже работающим и будущим платежам заемщиков, в платежеспособности которых я уверен)
Спрашивается зачем такие заморочки, если можно было положить в банк/инвестировать в другой проект и не парить себе мозг с анализом заемщиков на финхабе)) так чисто ради прикола все еще занимаюсь играю в эту "игру"
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:53
Ух, ты, кто-то еще трепыхается. Респект.
У меня в течение года не было ни одного возврата по просрочке. Новых я, конечно же, не выдаю.
Хотите разбавить скучный вечер - наберите в ютубе "швидко гроші"
|