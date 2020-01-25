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P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 23:39

proftpd66 Я извиняюсь, кто дает?)
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 23:46

  sergiylfc написав:proftpd66 Я извиняюсь, кто дает?)


Альфа банк
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 23:53

proftpd66 Точно, не сориентировался. Спасибо.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:53

Альфа. Мінімальна сума кредиту становить 5000 грн, максимальна сума кредиту 500 000грн. Мінімальний строк кредиту – 12 місяців, максимальний – 48 місяців. Реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість кредиту залежать від розміру й строку кредиту та можуть складати від 39,2% до 115% річних. Ото дела

Только к чему этот офтоп, если люди обращаются в МФО, значит есть причины не обращаться в банк и/или банк отказывает/не дает нужную сумму, ибо там, несмотря на "только паспорт и код", более строгий риск-менеджмент, чем во всякого рода МФО. Да 2008 еще свеж в памяти банкиров, чтобы всем подряд раздавать кредиты) Не нужно смотреть на мир только со своей колокольни, если мне Привет дал лимит в 50к на ту же универсалку, это не значит что он или другой банк даст столько же студенту, а уж тем более безработному.

История про обнал тоже повеселила, уже представил старушку налящую кредитку у контрабандиста :lol:, 90% берущих кредиты в МФО к бизнесу не имеют отношения)
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:21

  Серхио написав:90% берущих кредиты в МФО к бизнесу не имеют отношения)


бывает что люди берут под бизнес. Оно может быть бестолкое решение, то например на СТО есть мастер умеет делать, то может заработать хорошо денег. Так как все Польшу/Германию уехали, и из-за этого поднимаются зарплаты.

В МФО есть заявки "Ремонт авто / Покупка товара".

Зачем тогда берут, если не под бизнес?? :idea:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:46

proftpd66

на ремонт авто или покупку авто (не хватило и уже везде где можно занял)? покупку айфона/стиралки/детей в школу собрать и т.д.?)

оставим уже этот офтоп, берут и берут, как и почему - вопрос десятый. давайте лучше обсудим эффективность вложений :D

по упрощенной мною модели выше, видно, что чтобы выходить в ноль должен быть максимум 1 просрочник уже на 11 заявок, т.е. уровень просрочки не должен превышать 9,09%, а чтобы что-то зарабатывать нужно не более 1 просрочника на 12 заявок, т.е. для заработка уровень просрочки должен быть от 8,33% и ниже.

Но даже, если раскидывать в A и B заявки, это не гарантирует такой уровень. Если вообще не глядя что куда и сколько, то уровень просрочки может составить 25-40% и более т.е. на уровне среднего по больнице в банковской системе в целом.

У меня даже при тщательном анализе и среднерисковой стратегии просрочка колеблется на уровне 15-27% по итогам всех инвестиций на большом отрезке от A до F, соответсвенно и чистый прибыль(убыток) был(есть) в пределах от +1200 до -12000 (все приблизительно) в разные моменты времени за ~1,5 года инвестиций.

По динамике за последнюю неделю сократился грубо говоря с -10000 до -5000, что пока в разумных пределах, с учетом "доходов будущих периодов" (~+14000) по уже работающим и будущим платежам заемщиков, в платежеспособности которых я уверен)

Спрашивается зачем такие заморочки, если можно было положить в банк/инвестировать в другой проект и не парить себе мозг с анализом заемщиков на финхабе)) так чисто ради прикола все еще занимаюсь играю в эту "игру"
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:53

Ух, ты, кто-то еще трепыхается. Респект.
У меня в течение года не было ни одного возврата по просрочке. Новых я, конечно же, не выдаю.

Хотите разбавить скучный вечер - наберите в ютубе "швидко гроші" :lol:
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