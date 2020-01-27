P2P кредитование

proftpd66
на ремонт авто или покупку авто (не хватило и уже везде где можно занял)? покупку айфона/стиралки/детей в школу собрать и т.д.?)
оставим уже этот офтоп, берут и берут, как и почему - вопрос десятый. давайте лучше обсудим эффективность вложений
по упрощенной мною модели выше, видно, что чтобы выходить в ноль должен быть максимум 1 просрочник уже на 11 заявок, т.е. уровень просрочки не должен превышать 9,09%, а чтобы что-то зарабатывать нужно не более 1 просрочника на 12 заявок, т.е. для заработка уровень просрочки должен быть от 8,33% и ниже.
Но даже, если раскидывать в A и B заявки, это не гарантирует такой уровень. Если вообще не глядя что куда и сколько, то уровень просрочки может составить 25-40% и более т.е. на уровне среднего по больнице в банковской системе в целом.
У меня даже при тщательном анализе и среднерисковой стратегии просрочка колеблется на уровне 15-27% по итогам всех инвестиций на большом отрезке от A до F, соответсвенно и чистый прибыль(убыток) был(есть) в пределах от +1200 до -12000 (все приблизительно) в разные моменты времени за ~1,5 года инвестиций.
По динамике за последнюю неделю сократился грубо говоря с -10000 до -5000, что пока в разумных пределах, с учетом "доходов будущих периодов" (~+14000) по уже работающим и будущим платежам заемщиков, в платежеспособности которых я уверен)
Спрашивается зачем такие заморочки, если можно было положить в банк/инвестировать в другой проект и не парить себе мозг с анализом заемщиков на финхабе)) так чисто ради прикола все еще занимаюсь играю в эту "игру"