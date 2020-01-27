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P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:21
Серхио написав:
90% берущих кредиты в МФО к бизнесу не имеют отношения)
бывает что люди берут под бизнес. Оно может быть бестолкое решение, то например на СТО есть мастер умеет делать, то может заработать хорошо денег. Так как все Польшу/Германию уехали, и из-за этого поднимаются зарплаты.
В МФО есть заявки "Ремонт авто / Покупка товара".
Зачем тогда берут, если не под бизнес??
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proftpd66
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:46
proftpd66
на ремонт авто или покупку авто (не хватило и уже везде где можно занял)? покупку айфона/стиралки/детей в школу собрать и т.д.?)
оставим уже этот офтоп, берут и берут, как и почему - вопрос десятый. давайте лучше обсудим эффективность вложений
по упрощенной мною модели выше, видно, что чтобы выходить в ноль должен быть максимум 1 просрочник уже на 11 заявок, т.е. уровень просрочки не должен превышать 9,09%, а чтобы что-то зарабатывать нужно не более 1 просрочника на 12 заявок, т.е. для заработка уровень просрочки должен быть от 8,33% и ниже.
Но даже, если раскидывать в A и B заявки, это не гарантирует такой уровень. Если вообще не глядя что куда и сколько, то уровень просрочки может составить 25-40% и более т.е. на уровне среднего по больнице в банковской системе в целом.
У меня даже при тщательном анализе и среднерисковой стратегии просрочка колеблется на уровне 15-27% по итогам всех инвестиций на большом отрезке от A до F, соответсвенно и чистый прибыль(убыток) был(есть) в пределах от +1200 до -12000 (все приблизительно) в разные моменты времени за ~1,5 года инвестиций.
По динамике за последнюю неделю сократился грубо говоря с -10000 до -5000, что пока в разумных пределах, с учетом "доходов будущих периодов" (~+14000) по уже работающим и будущим платежам заемщиков, в платежеспособности которых я уверен)
Спрашивается зачем такие заморочки, если можно было положить в банк/инвестировать в другой проект и не парить себе мозг с анализом заемщиков на финхабе)) так чисто ради прикола все еще занимаюсь играю в эту "игру"
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
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Серхио
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Додано: Нед 26 січ, 2020 17:53
Ух, ты, кто-то еще трепыхается. Респект.
У меня в течение года не было ни одного возврата по просрочке. Новых я, конечно же, не выдаю.
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vk65535
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Додано: Пон 27 січ, 2020 16:42
vk65535
у меня % успешных кейсов полного или частичного взыскания на сегодня:
до 30 дней - 60%
30-60 дней - 85%
60-90 дней - 33%
от 90 дней - 14%
в среднем - 36%
Путем изменения стратегии и выдачи новых я пытаюсь перекрыть имеющиеся убытки, на которые отношу сразу все просрочки до их возврата)
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
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Серхио
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Додано: Вів 28 січ, 2020 12:00
Серхио
Я свои убытки на финхабе перекрыл другими путями, но иногда захожу посмотреть.
Вообще, в последнее время придерживаюсь принципа "я не настолько богат, чтобы вкладываться в сверхприбыльные предложения".
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vk65535
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Додано: Вів 28 січ, 2020 14:42
Серхио написав:
оставим уже этот офтоп, берут и берут, как и почему - вопрос десятый.
Это как раз основной вопрос, здесь тема о P2P кредитовании. Если я правильно понял, то proftpd66
поставил под сомнение существование заёмщиков, которые брали бы кредиты на условиях финхаба. А значит - и существование P2P кредитования. Или вы считаете, что показанное на платформе и отзывы так называемых заёмщиков являются достаточным основанием чтобы верить в их существование?
Серхио написав:
т.е. для заработка уровень просрочки должен быть от 8,33% и ниже
Да ваша модель хороша, для того, чтобы проилюстрировать суть проблеммы. Но она слишком упрощена для того, чтобы на её основе давать заключение о необходимом уровне просрочки. Во-первых на платформе нет прибыли 10%, во-вторых среди займов ушедших в просрочку есть займы по которым были выплаты (у меня, например, 82% от количества займов ушедших в просрочку имеют выплаты), в-третьих никто не вкладывает во все займы одинаково. Например, я распределил суммы инвестиций по займам так, что даже при моём 31% займов ушедших в просрочку, я имею положительный баланс. Хотя баланс (Баланс=(Кошелёк+Рабочий портфель+Вывеведено)*0,99-Вложено) это ещё не прибыль.
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Shinrei
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