P2P кредитование

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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

#<1 ... 84858687 Додано: Сер 22 січ, 2020 22:21 Серхио написав: 90% берущих кредиты в МФО к бизнесу не имеют отношения) 90% берущих кредиты в МФО к бизнесу не имеют отношения)



бывает что люди берут под бизнес. Оно может быть бестолкое решение, то например на СТО есть мастер умеет делать, то может заработать хорошо денег. Так как все Польшу/Германию уехали, и из-за этого поднимаются зарплаты.



В МФО есть заявки "Ремонт авто / Покупка товара".



Зачем тогда берут, если не под бизнес?? бывает что люди берут под бизнес. Оно может быть бестолкое решение, то например на СТО есть мастер умеет делать, то может заработать хорошо денег. Так как все Польшу/Германию уехали, и из-за этого поднимаются зарплаты.В МФО есть заявки "Ремонт авто / Покупка товара".Зачем тогда берут, если не под бизнес?? Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ

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Повідомлень: 1780 З нами з: 22.12.16 Подякував: 152 раз. Подякували: 104 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 січ, 2020 13:46 proftpd66



на ремонт авто или покупку авто (не хватило и уже везде где можно занял)? покупку айфона/стиралки/детей в школу собрать и т.д.?)



оставим уже этот офтоп, берут и берут, как и почему - вопрос десятый. давайте лучше обсудим эффективность вложений



по упрощенной мною модели выше, видно, что чтобы выходить в ноль должен быть максимум 1 просрочник уже на 11 заявок, т.е. уровень просрочки не должен превышать 9,09%, а чтобы что-то зарабатывать нужно не более 1 просрочника на 12 заявок, т.е. для заработка уровень просрочки должен быть от 8,33% и ниже.



Но даже, если раскидывать в A и B заявки, это не гарантирует такой уровень. Если вообще не глядя что куда и сколько, то уровень просрочки может составить 25-40% и более т.е. на уровне среднего по больнице в банковской системе в целом.



У меня даже при тщательном анализе и среднерисковой стратегии просрочка колеблется на уровне 15-27% по итогам всех инвестиций на большом отрезке от A до F, соответсвенно и чистый прибыль(убыток) был(есть) в пределах от +1200 до -12000 (все приблизительно) в разные моменты времени за ~1,5 года инвестиций.



По динамике за последнюю неделю сократился грубо говоря с -10000 до -5000, что пока в разумных пределах, с учетом "доходов будущих периодов" (~+14000) по уже работающим и будущим платежам заемщиков, в платежеспособности которых я уверен)



Спрашивается зачем такие заморочки, если можно было положить в банк/инвестировать в другой проект и не парить себе мозг с анализом заемщиков на финхабе)) так чисто ради прикола все еще занимаюсь играю в эту "игру" на ремонт авто или покупку авто (не хватило и уже везде где можно занял)? покупку айфона/стиралки/детей в школу собрать и т.д.?)оставим уже этот офтоп, берут и берут, как и почему - вопрос десятый. давайте лучше обсудим эффективность вложенийпо упрощенной мною модели выше, видно, что чтобы выходить в ноль должен быть максимум 1 просрочник уже на 11 заявок, т.е. уровень просрочки не должен превышать 9,09%, а чтобы что-то зарабатывать нужно не более 1 просрочника на 12 заявок, т.е. для заработка уровень просрочки должен быть от 8,33% и ниже.Но даже, если раскидывать в A и B заявки, это не гарантирует такой уровень. Если вообще не глядя что куда и сколько, то уровень просрочки может составить 25-40% и более т.е. на уровне среднего по больнице в банковской системе в целом.У меня даже при тщательном анализе и среднерисковой стратегии просрочка колеблется на уровне 15-27% по итогам всех инвестиций на большом отрезке от A до F, соответсвенно и чистый прибыль(убыток) был(есть) в пределах от +1200 до -12000 (все приблизительно) в разные моменты времени за ~1,5 года инвестиций.По динамике за последнюю неделю сократился грубо говоря с -10000 до -5000, что пока в разумных пределах, с учетом "доходов будущих периодов" (~+14000) по уже работающим и будущим платежам заемщиков, в платежеспособности которых я уверен)Спрашивается зачем такие заморочки, если можно было положить в банк/инвестировать в другой проект и не парить себе мозг с анализом заемщиков на финхабе)) так чисто ради прикола все еще занимаюсь играю в эту "игру" На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования Серхио

Повідомлень: 197 З нами з: 31.01.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 17:53

У меня в течение года не было ни одного возврата по просрочке. Новых я, конечно же, не выдаю.



Хотите разбавить скучный вечер - наберите в ютубе "швидко гроші" Ух, ты, кто-то еще трепыхается. Респект.У меня в течение года не было ни одного возврата по просрочке. Новых я, конечно же, не выдаю.Хотите разбавить скучный вечер - наберите в ютубе "швидко гроші" vk65535 Повідомлень: 26 З нами з: 21.12.18 Подякував: 9 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 16:42 vk65535



у меня % успешных кейсов полного или частичного взыскания на сегодня:



до 30 дней - 60%

30-60 дней - 85%

60-90 дней - 33%

от 90 дней - 14%

в среднем - 36%



Путем изменения стратегии и выдачи новых я пытаюсь перекрыть имеющиеся убытки, на которые отношу сразу все просрочки до их возврата) На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования Серхио

Повідомлень: 197 З нами з: 31.01.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 12:00 Серхио

Я свои убытки на финхабе перекрыл другими путями, но иногда захожу посмотреть.

Вообще, в последнее время придерживаюсь принципа "я не настолько богат, чтобы вкладываться в сверхприбыльные предложения". vk65535 Повідомлень: 26 З нами з: 21.12.18 Подякував: 9 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 14:42 Серхио написав: оставим уже этот офтоп, берут и берут, как и почему - вопрос десятый. оставим уже этот офтоп, берут и берут, как и почему - вопрос десятый.

Это как раз основной вопрос, здесь тема о P2P кредитовании. Если я правильно понял, то proftpd66 поставил под сомнение существование заёмщиков, которые брали бы кредиты на условиях финхаба. А значит - и существование P2P кредитования. Или вы считаете, что показанное на платформе и отзывы так называемых заёмщиков являются достаточным основанием чтобы верить в их существование?



Серхио написав: т.е. для заработка уровень просрочки должен быть от 8,33% и ниже т.е. для заработка уровень просрочки должен быть от 8,33% и ниже

Да ваша модель хороша, для того, чтобы проилюстрировать суть проблеммы. Но она слишком упрощена для того, чтобы на её основе давать заключение о необходимом уровне просрочки. Во-первых на платформе нет прибыли 10%, во-вторых среди займов ушедших в просрочку есть займы по которым были выплаты (у меня, например, 82% от количества займов ушедших в просрочку имеют выплаты), в-третьих никто не вкладывает во все займы одинаково. Например, я распределил суммы инвестиций по займам так, что даже при моём 31% займов ушедших в просрочку, я имею положительный баланс. Хотя баланс (Баланс=(Кошелёк+Рабочий портфель+Вывеведено)*0,99-Вложено) это ещё не прибыль. Это как раз основной вопрос, здесь тема о P2P кредитовании. Если я правильно понял, топоставил под сомнение существование заёмщиков, которые брали бы кредиты на условиях финхаба. А значит - и существование P2P кредитования. Или вы считаете, что показанное на платформе и отзывы так называемых заёмщиков являются достаточным основанием чтобы верить в их существование?Да ваша модель хороша, для того, чтобы проилюстрировать суть проблеммы. Но она слишком упрощена для того, чтобы на её основе давать заключение о необходимом уровне просрочки. Во-первых на платформе нет прибыли 10%, во-вторых среди займов ушедших в просрочку есть займы по которым были выплаты (у меня, например, 82% от количества займов ушедших в просрочку имеют выплаты), в-третьих никто не вкладывает во все займы одинаково. Например, я распределил суммы инвестиций по займам так, что даже при моём 31% займов ушедших в просрочку, я имею положительный баланс. Хотя баланс (Баланс=(Кошелёк+Рабочий портфель+Вывеведено)*0,99-Вложено) это ещё не прибыль. Shinrei

Повідомлень: 70 З нами з: 23.07.18 Подякував: 23 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:01 Shinrei



Это как раз основной вопрос вам интересна тема p2p или ответ на вопрос "почему люди вообще берут кредиты" - лично мне это не интересно, потому что реально вопрос глупый, как минимум..



ответы proftpd66 вообще несет какую-то непоследовательную и бестолковую лишенную всякого смысла ахинею и не только в этой ветке. То у него заемщики не настоящие, то все клиенты бизнесмены, если стоит цель кредита "Ремонт авто / Покупка товара", т.е. логика на уровне детского сада (откуда у таких вообще деньги, спрашиваю я себя и не нахожу ответа )

Он даже не допускает мысли, что это могут быть заемные средства реально на ремонт/покупку разбитого корыта, оплату штрафов, каких-то сборов при попкупке авто, на которые не хватило своих денег и т.д. и т.д. Т.е. человек живет в каком-то своем "околобизнесовом" мирке с контрабандистом Васей на пару, и даже не представляет как и чем живут окружающие))



Про реальность заемщиков даже отвечать не хочется - да реальны. Почему я так считаю оставлю при себе, так как вижу, что это дело неблагодарное, как об стенку горохом:)



Но она слишком упрощена именно упрощена, чтоб даже двоечнику стало ясно (а-ля товариш с Пыней на аве) . Понятное дело что это не конь в сферическом вакууме и объем и тип заявок может быть разный и может быть какая-то из заявок с плохим рейтом таки принесет прибыль, если вдруг возникли проблемы (просто мошенник, который не прошел фильтр финхаба) с заемщиком с рейтом A или B., и итоговый доход перекроет или даже принесет прибыль. Именно поэтому, и у меня общий % невозвратов отклоняется в худшую сторону о модели, но при этом я нахожусь в около безубыточной/околоприбыльной зоне.



Но и я имел опыт вбухивания даже "на все" самостоятельно в одну заявку, которая кажется, должна принести прибыль, т.к. заемщик прошел мой собственный скоринг, но рано или поздно это даст (и дает осечку) и 2-3 из 10 могут уйти в просрочки - и все прощай прибыль))



p.s. Сегодня какой-то псих профинансировал все доступные до месяца заявки рейтингов D,E,F. Пожелаем ему удачи в такой стратегии под названием "жадность фраера сгубила" вам интересна тема p2p или ответ на вопрос "почему люди вообще берут кредиты" - лично мне это не интересно, потому что реально вопрос глупый, как минимум..ответывообще несет какую-то непоследовательную и бестолковую лишенную всякого смысла ахинею и не только в этой ветке. То у него заемщики не настоящие, то все клиенты бизнесмены, если стоит цель кредита "Ремонт авто / Покупка товара", т.е. логика на уровне детского сада (откуда у таких вообще деньги, спрашиваю я себя и не нахожу ответаОн даже не допускает мысли, что это могут быть заемные средства реально на ремонт/покупку разбитого корыта, оплату штрафов, каких-то сборов при попкупке авто, на которые не хватило своих денег и т.д. и т.д. Т.е. человек живет в каком-то своем "околобизнесовом" мирке с контрабандистом Васей на пару, и даже не представляет как и чем живут окружающие))Про реальность заемщиков даже отвечать не хочется - да реальны. Почему я так считаю оставлю при себе, так как вижу, что это дело неблагодарное, как об стенку горохом:)именно упрощена, чтоб даже двоечнику стало ясно (а-ля товариш с Пыней на аве). Понятное дело что это не конь в сферическом вакууме и объем и тип заявок может быть разный и может быть какая-то из заявок с плохим рейтом таки принесет прибыль, если вдруг возникли проблемы (просто мошенник, который не прошел фильтр финхаба) с заемщиком с рейтом A или B., и итоговый доход перекроет или даже принесет прибыль. Именно поэтому, и у меня общий % невозвратов отклоняется в худшую сторону о модели, но при этом я нахожусь в около безубыточной/околоприбыльной зоне.Но и я имел опыт вбухивания даже "на все" самостоятельно в одну заявку, которая кажется, должна принести прибыль, т.к. заемщик прошел мой собственный скоринг, но рано или поздно это даст (и дает осечку) и 2-3 из 10 могут уйти в просрочки - и все прощай прибыль))p.s. Сегодня какой-то псих профинансировал все доступные до месяца заявки рейтингов D,E,F. Пожелаем ему удачи в такой стратегии под названием "жадность фраера сгубила" На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования Серхио

Повідомлень: 197 З нами з: 31.01.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:20 Re: P2P кредитование Серхио написав: Про реальность заемщиков даже отвечать не хочется - да реальны. Почему я так считаю оставлю при себе, так как вижу, что это дело неблагодарное, как об стенку горохом:) Про реальность заемщиков даже отвечать не хочется - да реальны. Почему я так считаю оставлю при себе, так как вижу, что это дело неблагодарное, как об стенку горохом:)



Тогда как Вы объясните тот факт что как только я перестал реинвестировать, практически сразу прекратились выплаты, причем даже по тем заявкам где до этого все стабильно возвращалось? При этом поддержка включила полный игнор. Такие как я им уже не интересны. Тогда как Вы объясните тот факт что как только я перестал реинвестировать, практически сразу прекратились выплаты, причем даже по тем заявкам где до этого все стабильно возвращалось? При этом поддержка включила полный игнор. Такие как я им уже не интересны. Sawradym Повідомлень: 245 З нами з: 17.07.09 Подякував: 25 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 84858687 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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