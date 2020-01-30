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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:31

proftpd66

специально так сделано) один раз я уж публиковал подобную инфу в этой теме в постах ранее, можете поискать. Решил больше не выкладывать подобного рода скрины)
Если нужна какая-то аналитика, то могу посчитать
Востаннє редагувалось Серхио в П'ят 31 січ, 2020 17:30, всього редагувалось 2 разів.
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:52

Зауважив, що від недавнього часу FH почав видавати досить великі суми - 22, 25 і навіть 32К грн
чи так було і раніше?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:14

greenozon

да так и есть, увеличили максималки для кредитов до 30 дней и для месячных, видимо чтобы конкурировать с другими + зп у людей ростут, старые уровни уж слишком "микрокредитные" были в сегодняшних реалиях

ранее было 5000к и 15к на руки без учета комиссионных финхаба, если с комиссиями, то размеры заявок, видимые инвесторам, были 5600 и 16600 соответственно
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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