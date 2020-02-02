proftpd66
специально так сделано) один раз я уж публиковал подобную инфу в этой теме в постах ранее, можете поискать. Решил больше не выкладывать подобного рода скрины)
Если нужна какая-то аналитика, то могу посчитать
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:31
proftpd66
специально так сделано) один раз я уж публиковал подобную инфу в этой теме в постах ранее, можете поискать. Решил больше не выкладывать подобного рода скрины)
Если нужна какая-то аналитика, то могу посчитать
Востаннє редагувалось Серхио в П'ят 31 січ, 2020 17:30, всього редагувалось 2 разів.
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:52
Зауважив, що від недавнього часу FH почав видавати досить великі суми - 22, 25 і навіть 32К грн
чи так було і раніше?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:14
greenozon
да так и есть, увеличили максималки для кредитов до 30 дней и для месячных, видимо чтобы конкурировать с другими + зп у людей ростут, старые уровни уж слишком "микрокредитные" были в сегодняшних реалиях
ранее было 5000к и 15к на руки без учета комиссионных финхаба, если с комиссиями, то размеры заявок, видимые инвесторам, были 5600 и 16600 соответственно
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Додано: Суб 01 лют, 2020 09:00
А как вы относитесь к заёмщикам, которые 3 неделю подряд оформляют заявку на займ на финхабе? Вы бы таким дали?
Додано: Нед 02 лют, 2020 07:58
Мені дивні інші заявки
задекларовано, що доходи наприклад 20000 в місяць, а просять 6-7 тисяч на рік!!!
WTF?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 03 лют, 2020 06:48
Re: P2P кредитование
greenozon, таким образом заёмщик пытается как можно больше снизить свою платёжную нагрузку. Хотя FH сравнивает доход заёмщика со средней з/п в его отрасле по региону регистрации/проживания.
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