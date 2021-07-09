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P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:44

Серхио

на цьому тижні СМС ходили, вивів пару останніх рублів ))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 11:27

greenozon

повезло, а мне мошенники тупо заблокировали возможность вывода.
у вас при выводе ваши карты, что были ранее есть в списке или вводили новые?
Серхио
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 11:34

  Серхио написав:greenozon

повезло, а мне мошенники тупо заблокировали возможность вывода.
у вас при выводе ваши карты, что были ранее есть в списке или вводили новые?



так, старі карти пропали, то ж я вводив нову (16 цифр)

Загалом усі зрозуміли що проект не вдався і на фазі згортання,
не зрозуміла позиція фірми - повний ігнор власних клієнтів.
Не гарно получається
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 16:51

greenozon

я уже неделю ввожу новую карту (даже в прямом смысле слова) - "Произошла ошибка во время загрузки данных" и просто приходит СМС

Неделю пишу письма - традиционный фирменный игнор
Серхио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 20:54

шото в лісі здохло,
сьогодні прийшов емейл,
пішов глянув в кабінет, а там - http://prntscr.com/12mz4s9
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 21:05

greenozon
да е таке, але навiдмину вiд вас я не можу нiчого вивести - картку не дае ввести для виводу досi

чекаю видповiди вiд регулятора на цю справу, дали йду у полiцию, якщо на мене поклали прибор, прибор прийде до них. на кожну хитру сраку знайдеться, як то кажуть, свiй болт с правой рiзбой
Серхио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 22:23

Возьму частный займ 80 000 грн

Заранее извиняюсь за возможный офтоп, но решил уже тут писать, чем ничего не делать. В общем, влип в историю с микрокредитами под "конские" проценты. Хоть и зарабатываю выше среднего, денег не хватает уже даже на выплату процентов.
Итак, нуждаюсь в 80 000 грн. Рассмотрю разные варианты: расписки, можно нотариально заверить и т.д. Пишите тут или в Телеграмм @Mike_1237. Благодарю.
m_prischepov21
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