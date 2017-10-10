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У Шотландії визначилися з мінімальною роздрібною ціною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 лют, 2018 12:56
Пропонуємо до обговорення:
З 1 травня поточного року всі без винятку алкогольні напої в Шотландії повинні коштувати не менше 50 пенсів за одиницю алкоголю. Про це заявив секретар з питань охорони здоров'я країни Шон Робіссон, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Дивися повний текст У Шотландії визначилися з мінімальною роздрібною ціною на алкоголь
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Додано: Сер 28 лют, 2018 12:56
"Отметим",что 50 пенсов это 50 английских копеек 1 фунт-100 пенсов.Средняя зарплата в Шотландии 2000фунтов.В Украине можно вообще что нибудь купить за 50копеек?
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