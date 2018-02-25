За словами кримської влади, безліч людей і підприємств постраждали в зв'язку з відключенням Україною електрики
Дивися повний текст Крим має намір подати в суд на Україну.
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Додано: Сер 28 лют, 2018 13:36
Крим має намір подати в суд на Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Крим має намір подати в суд на Україну.
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:36
Может сначала украинское имущество вернете? Буровые платформы, деньги в банках, газ, добываемый незаконно?
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:40
Re: Крим має намір подати в суд на Україну
Кто такой "Крым" чтобы подавать в суд вообще?
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Додано: Сер 28 лют, 2018 13:48
Re: Крим має
Додано: Сер 28 лют, 2018 14:20
Никем непризнанная власть, нарушившая все возможные международные нормы, будет подавать в международные суды. ))))))
Рыбокомбинат пойдет лесом потому, что Украина сошлется на форс-мажор. Как и по остальным коммерческим претензиям.
Додано: Сер 28 лют, 2018 15:12
Для того щоб подавати до суду, потрібно бути легітимним, тобто в законі. Щоб Крим був в законі, просіться в Україну, потім все інше. А поки лижете чоботи кацапа, то з ним і питання вирішувать, і недалі Жоден суд як України, так і ЄС, та і світу, на тепер невважає Крим і його владу законною, а отже ці заяви небільше пука в туалеті.
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