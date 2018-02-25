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Крим має намір подати
в суд на Україну

Крим має намір подати в суд на Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:36

Крим має намір подати в суд на Україну

Пропонуємо до обговорення:
За словами кримської влади, безліч людей і підприємств постраждали в зв'язку з відключенням Україною електрики

Дивися повний текст Крим має намір подати в суд на Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:36

Может сначала украинское имущество вернете? Буровые платформы, деньги в банках, газ, добываемый незаконно?
caban2001
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:40

Re: Крим має намір подати в суд на Україну

Кто такой "Крым" чтобы подавать в суд вообще?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:48

Re: Крим має

  Faceless написав:такой "Крым" чтобы подавать в суд вообще?

Бесправный Крым? или суд неевропейский)
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:20

Никем непризнанная власть, нарушившая все возможные международные нормы, будет подавать в международные суды. ))))))

Рыбокомбинат пойдет лесом потому, что Украина сошлется на форс-мажор. Как и по остальным коммерческим претензиям.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:12

Для того щоб подавати до суду, потрібно бути легітимним, тобто в законі. Щоб Крим був в законі, просіться в Україну, потім все інше. А поки лижете чоботи кацапа, то з ним і питання вирішувать, і недалі Жоден суд як України, так і ЄС, та і світу, на тепер невважає Крим і його владу законною, а отже ці заяви небільше пука в туалеті.
Ikiten
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:49

Декабрь 2015 "Мы уже давно отказались от всего украинского… Электроэнергия – была последняя "нитка", которая связывала нас с Украиной. Вот сегодня мы отрезаны уже полностью и не имеем намерений вновь поддерживать эти отношения", – сказал Аксёнов.
По его словам, сейчас "крымчане сами просят раз и навсегда отказаться от покупки электроэнергии в Украине".
Harry
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:16

Только посмеяться. Иски будут подавать те которые юридически не существуют. :) Они действительно там живут в параллельной реальности.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:34

  otg написав:Только посмеяться. Иски будут подавать те которые юридически не существуют. :) Они действительно там живут в параллельной реальности.

Они прекрасно понимают абсурдность заявления. Но для хозяина они должны время от времени погавкать в сторону Украины.
Harry
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 02:45

  Faceless написав:Кто такой "Крым" чтобы подавать в суд вообще?


Крим то півострів, географічний об'єкт....
chieff
 
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