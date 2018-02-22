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До 55 тис. грн: Данилюк
хоче підвищити премії...

До 55 тис. грн: Данилюк хоче підвищити премії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:56

До 55 тис. грн: Данилюк хоче підвищити премії...

Пропонуємо до обговорення:
Розміри щомісячної надбавки варіюються залежно від посади в межах 35-55 тис. грн.

Дивися повний текст До 55 тис. грн: Данилюк хоче підвищити премії «реформаторам» у міністерствах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:56

Великие реформаторы превратились в громадную саранчу... у них хари не треснут?
magneet
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:18

  magneet написав:Великие реформаторы превратились в громадную саранчу... у них хари не треснут?

не, не треснут. Я верю в возможности их харь.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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