Розміри щомісячної надбавки варіюються залежно від посади в межах 35-55 тис. грн.
Дивися повний текст До 55 тис. грн: Данилюк хоче підвищити премії «реформаторам» у міністерствах.
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Додано: Сер 28 лют, 2018 13:56
До 55 тис. грн: Данилюк хоче підвищити премії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До 55 тис. грн: Данилюк хоче підвищити премії «реформаторам» у міністерствах.
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:56
Великие реформаторы превратились в громадную саранчу... у них хари не треснут?
Додано: Сер 28 лют, 2018 15:18
не, не треснут. Я верю в возможности их харь.
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