RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
КС визнав неконституційним
оподаткування пенсій

КС визнав неконституційним оподаткування пенсій
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:00

КС визнав неконституційним оподаткування пенсій

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

Дивися повний текст КС визнав неконституційним оподаткування пенсій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80442
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:00

Хоч якась користь від Конституційного Суду!.. Але всі його обгрунтування спираються не на Конституцію, а на загальнолюдські норми моралі. Не з того боку ви, панове судді, провели розгляд цього питання. Неправомірність оподаткування пенсій слід обгрунтовувати з огляду на норми Основного Закону. Стаття 48 Конституції України передбачає, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім"ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. Якщо держава нездатна забезпечити пенсіонерам достатній життєвий рівень (оскільки більшість пенсіонерів мають пенсію меншу, ніж розмір споживчого кошика), то вона не має права заважати пенсіонерам шукати додаткові джерела доходів. До того ж пенсіонери заробили свою пенсію, сплачуючи податки протягом свого трудового стажу. Знайшовши собі роботу вже після виходу на пенсію, вони, знову ж таки, отримують додатковий до пенсії доход, сплачуючи належний податок на новому місці роботи. Якщо при цьому стягувати ще й податок з їхньої пенсії, то це вже виходить подвійне оподаткування (адже і до виходу на пенсію, і після влаштування на нову роботу вони податки сплатили!). Таким чином, якщо Конституційний Суд обійшов цю Статтю Конституції, він практично ухилився від суті питання. Я берусь стверджувати, що пани судді при винесенні цього рішення думали не про Конституцію, а про власні інтереси. Їхній вердикт: "КС решил признать не соответствующим Конституции положения Налогового кодекса, которыми предусмотрено, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включаются суммы пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, если их размер превышает 10 размеров прожиточного минимума". Ось тут "собака заритий"!.. Адже при виході на пенсію судді КС мають пенсії, більші за 10 розмірів прожиткового мінімуму! Тож вони дбають про себе, рідненьких! При виході на пенсію, вони хочуть не платити податки зі своїх великих пенсій, працюючи й отримуючи додаткові доходи! Все дуже просто: своя сорочка ближче до тіла...
okra-okra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yarg, Дваждыдвашник і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Німецький суд визнав за містами право забороняти...
R2 » Вів 27 лют, 2018 21:41
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2018 21:41
antonivs3
"Газпром" визнав поставки газу в АТО безоплатними - ЗМІ 1, 2
R2 » Чет 22 лют, 2018 16:47
19 1174
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2018 20:26
Sommer
Підвищення пенсій військовим в Україні: Гройсман розкрив...
R2 » П'ят 09 лют, 2018 13:01
2 134
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 16:45
o_a_linnyk
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53885)
28.02.2018 15:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.