КС визнав неконституційним оподаткування пенсій

Додано: Сер 28 лют, 2018 14:00

Хоч якась користь від Конституційного Суду!.. Але всі його обгрунтування спираються не на Конституцію, а на загальнолюдські норми моралі. Не з того боку ви, панове судді, провели розгляд цього питання. Неправомірність оподаткування пенсій слід обгрунтовувати з огляду на норми Основного Закону. Стаття 48 Конституції України передбачає, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім"ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. Якщо держава нездатна забезпечити пенсіонерам достатній життєвий рівень (оскільки більшість пенсіонерів мають пенсію меншу, ніж розмір споживчого кошика), то вона не має права заважати пенсіонерам шукати додаткові джерела доходів. До того ж пенсіонери заробили свою пенсію, сплачуючи податки протягом свого трудового стажу. Знайшовши собі роботу вже після виходу на пенсію, вони, знову ж таки, отримують додатковий до пенсії доход, сплачуючи належний податок на новому місці роботи. Якщо при цьому стягувати ще й податок з їхньої пенсії, то це вже виходить подвійне оподаткування (адже і до виходу на пенсію, і після влаштування на нову роботу вони податки сплатили!). Таким чином, якщо Конституційний Суд обійшов цю Статтю Конституції, він практично ухилився від суті питання. Я берусь стверджувати, що пани судді при винесенні цього рішення думали не про Конституцію, а про власні інтереси. Їхній вердикт: "КС решил признать не соответствующим Конституции положения Налогового кодекса, которыми предусмотрено, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включаются суммы пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, если их размер превышает 10 размеров прожиточного минимума". Ось тут "собака заритий"!.. Адже при виході на пенсію судді КС мають пенсії, більші за 10 розмірів прожиткового мінімуму! Тож вони дбають про себе, рідненьких! При виході на пенсію, вони хочуть не платити податки зі своїх великих пенсій, працюючи й отримуючи додаткові доходи! Все дуже просто: своя сорочка ближче до тіла...