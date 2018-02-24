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Amazon за мільярд доларів купує
стартап з офісом в Україні

Amazon за мільярд доларів купує стартап з офісом в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:06

Amazon за мільярд доларів купує стартап з офісом в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Amazon уклала угоду про купівлю стартапу Ring - розробника розумних дверних дзвінків, який недавно залучив 160 млн доларів інвестицій.

Дивися повний текст Amazon за мільярд доларів купує стартап з офісом в Україні.
R2
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Аграрна дэржава
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:19

Предвкушая наплыв гордых и довольных "патриотов", сразу попрошу их уточнить сколько налогов было заплачено с этой сделки (да и вообще этим "офисом").
И объяснить по поводу чего стоит проявить гордость и радость (касательно этой сделки) :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:52

Re: Amazon за мільярд доларів купує стартап з офісом в Украї

  Вкладчик1234 написав:И объяснить по поводу чего стоит проявить гордость и радость (касательно этой сделки)

Кому пояснювати? Тим, що читати не вміють, а тільки на вентилятор кидати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:59

  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:И объяснить по поводу чего стоит проявить гордость и радость (касательно этой сделки)

Кому пояснювати? Тим, що читати не вміють, а тільки на вентилятор кидати?

Поясните в чём тут пэрэмога?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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