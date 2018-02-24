Компанія Amazon уклала угоду про купівлю стартапу Ring - розробника розумних дверних дзвінків, який недавно залучив 160 млн доларів інвестицій.
Дивися повний текст Amazon за мільярд доларів купує стартап з офісом в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лют, 2018 14:06
Amazon за мільярд доларів купує стартап з офісом в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Amazon за мільярд доларів купує стартап з офісом в Україні.
Додано: Сер 28 лют, 2018 14:19
Предвкушая наплыв гордых и довольных "патриотов", сразу попрошу их уточнить сколько налогов было заплачено с этой сделки (да и вообще этим "офисом").
И объяснить по поводу чего стоит проявить гордость и радость (касательно этой сделки)
Всё IMHO
Додано: Сер 28 лют, 2018 14:52
Re: Amazon за мільярд доларів купує стартап з офісом в Украї
Кому пояснювати? Тим, що читати не вміють, а тільки на вентилятор кидати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 28 лют, 2018 14:59
Поясните в чём тут пэрэмога?
Всё IMHO
реклама
|