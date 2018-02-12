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Аваков прокоментував
наявність вілли в Італії

Аваков прокоментував наявність вілли в Італії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:15

Аваков прокоментував наявність вілли в Італії

Пропонуємо до обговорення:
"Це один з туристичних бізнес-проектів, яким займається дружина в Італії, в рамках роботи в італійській компанії", - заявив Аваков.

Дивися повний текст Аваков прокоментував наявність вілли в Італії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:15

Все ничего бы. Конечно министр может иметь такую виллу. Но если его подчиненные при этом не продолжали бы доить граждан. Недавно в Харькове на вокзале обшмонали родственника. Ехал из Москвы, прошел уже погранконтроль. Подошли бравые орлы Авакова и под предлогом проверки документов и т.д. "пересчитали" наличную валюту. После этого он не досчитался 15 тыс. рублей. А потом глядишь, у Авакова вилла появляется.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:56

Патриотично, для пополнения бюджета Украины, вместо Италии ;)
follet
 
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