Верховна Рада займеться новим Кодексом з процедури банкрутства
Дивися повний текст Українцям можуть дозволити ставати банкрутами.
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Додано: Сер 28 лют, 2018 14:16
Українцям можуть дозволити ставати банкрутами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям можуть дозволити ставати банкрутами.
Додано: Сер 28 лют, 2018 14:18
Re: Українцям можуть дозволити ставати банкрутами
Виктор Федорович ещё в 14-ом году дозволив и сбежал.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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