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Українцям можуть дозволити
ставати банкрутами

Українцям можуть дозволити ставати банкрутами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:16

Українцям можуть дозволити ставати банкрутами

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада займеться новим Кодексом з процедури банкрутства

Дивися повний текст Українцям можуть дозволити ставати банкрутами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:18

Re: Українцям можуть дозволити ставати банкрутами

Виктор Федорович ещё в 14-ом году дозволив и сбежал.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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