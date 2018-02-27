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Гройсман розповів українцям,
як скоротити комунальні...

Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:11

Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр.

Дивися повний текст Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні рахунки в 2-3 рази.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:11

Один пистёж. Впрочем как всегда. Уже сейчас по всему Киеву частники в домах и хибарах чуть ли дерьмо жгут, лишь бы дешевле, дышать нечем.
К примеру,весь мир отказывается от угля, а мы начинаем его снова жечь! И нам его с удовольствием будут везти даже из США даже в половину цены. Гроша, грош тебе цена, энергоэффективный ты наш! Загиперлупливаться когда начнём? Как ямы залатаем и разметку нанесём?
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:16

его максимальный профессиональный уровень - директор винницкого рынка...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:25

Ценнейшая информация!
magneet
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:36

Моя любимая рубрика на сайте: "Рассказы от Гройсмэна" :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:39

Re: Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...

Это тот самый глава правительства, который предпочитает 50-60 млрд грн из бюджета ухнуть на субсидии, вместо того, чтобы потратить намного меньшие деньги конкретно на энергоэффективность?
Я ничего не путаю??
Ушлепок жирный.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:48

Я тебе, гражданин министр, ща расскажу малехо об энергоефективности:
Я в квартире (многоквартирный дом) утеплил стены, остеклил лоджию и балкон, поставил м/п окна, поставил алюминиевые батареи, поставил перемычки на батареях и краны на перемычках.
Я готов экономить, без ущерба для соседей!
Распорядись, энергоэффективный ты наш, снизить мне тариф!
Я ведь меньше потребляю тепла чем до этих мероприятий, а мне теплосети **а столько тепла, сколько мне не надо!

ТОЛЬКО, CУKA, ПОКВАРТИРНЫЙ УЧЕТ ТЕПЛА!!
PV
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:51

Сколько трепа об энергоэффективности, а потребление газа снижается только за счет остановки промышленности и уменьшения количества людей в стране.

Потребление населением в 2013 году составляло 21 млрд кубов. В 2017 - 18 млрд кубов.

Уменьшение соответствует потере населения в строгой пропорции с коэффициентом, близким к 1.

Я не говорю, что энергоэффективность - миф. Нет, не миф. Только она требует гигантских инвестиций в инфраструктуру, которые будут окупаться ни один десяток лет.

Гройсман чешет о том, что нужно использовать альтернативные виды топлива, забывая (или не понимая), что почти все из них дороже газа!

Для западного развитого общества переход на альтернативные источники - это долгосрочные инвестиции в экологию а не инструмент снижения расходов потребителей.

Задача правительства - финансировать разведку и добычу украинского газа, себестоимость которого даже по старым исчерпанным месторождениям не превышает 60 долларов, а по новым будет на уровне 40-50.

Как же далек Премьер-министр от проблем людей, если рассуждает о том, как украинцы неэффективно расходуют газ. А где, собственно?? Современные окна есть уже в 80% украинских квартир - публиковали недавно исследование.

А за то, что огромные теплопотери в инфраструктуре рядовой украинец не должен отвечать хоть бы потому, что не может отвечать - никак на это не может влиять.

Это задача чиновников разных уровнем начиная от директора мухосранской котельни, заканчивая Премьер-министром.

Поэтому не нужно перекладывать свои проблемы на рядовых украинцев.

Точно что Гройсман не понимает своей роли, потому что его предел - директор винницкого рынка...
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:02

Другими словами - проблемы негров шерифа не волнуют.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:06

Вспомнился старый советский анекдот.
Приходят к Ленину ходаки
- Владимир Ильич, жрать нечего, траву едим, скоро мычать начнем, как коровы.
Ленин удивился
- Странно, я вот вчера медику навернул - и не жужу...
antey1969
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