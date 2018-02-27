Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...

Додано: Сер 28 лют, 2018 15:51

Сколько трепа об энергоэффективности, а потребление газа снижается только за счет остановки промышленности и уменьшения количества людей в стране.



Потребление населением в 2013 году составляло 21 млрд кубов. В 2017 - 18 млрд кубов.



Уменьшение соответствует потере населения в строгой пропорции с коэффициентом, близким к 1.



Я не говорю, что энергоэффективность - миф. Нет, не миф. Только она требует гигантских инвестиций в инфраструктуру, которые будут окупаться ни один десяток лет.



Гройсман чешет о том, что нужно использовать альтернативные виды топлива, забывая (или не понимая), что почти все из них дороже газа!



Для западного развитого общества переход на альтернативные источники - это долгосрочные инвестиции в экологию а не инструмент снижения расходов потребителей.



Задача правительства - финансировать разведку и добычу украинского газа, себестоимость которого даже по старым исчерпанным месторождениям не превышает 60 долларов, а по новым будет на уровне 40-50.



Как же далек Премьер-министр от проблем людей, если рассуждает о том, как украинцы неэффективно расходуют газ. А где, собственно?? Современные окна есть уже в 80% украинских квартир - публиковали недавно исследование.



А за то, что огромные теплопотери в инфраструктуре рядовой украинец не должен отвечать хоть бы потому, что не может отвечать - никак на это не может влиять.



Это задача чиновников разных уровнем начиная от директора мухосранской котельни, заканчивая Премьер-министром.



Поэтому не нужно перекладывать свои проблемы на рядовых украинцев.



Точно что Гройсман не понимает своей роли, потому что его предел - директор винницкого рынка...