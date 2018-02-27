Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...

Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:22

Faceless Это да, очевидно. Но я не спец в разводке теплоносителя по дому. Наш подъезд кстати центральный . Почему именно не в крайний подъезд завели трубу ? Так сказали наши активисты - что сверху идет тепло - на моем стояке. На моем стояке на последнем этаже теплые батареи только с ее слов, лично не проверял ( там эта активистка живет 5 этаж последний, а под ней на 4 этаже уже холодные, и у меня 3 этаж - тоже. Сказала она что тепло идет сверху. Не думаю что у них теплые полы , это маловероятно. Я у нее бывал, в квартиру пускает, и у нас работал один сантехник. Хотя теоретически похоже. Поясните - что можно по теме, плиз - как разводят теплоноситель. Теплоноситель входит в центральный подъезд, раз счетчик у нас - а по каким стоякам он на верх идет, если наверху тепло - а ниже холодно ? Не соображу за чем с начала поднимать вне квартир теплоноситель на верх и потом только в квартиры заводить ? Соседний подъезд там верхний этаж очень жаловался на холод тоже несколько лет. как в этом году точно не знаю. Всего 3 подъезда в доме. В подъезде стояков горячих не вижу. Может поднимается теплоноситель через квартиры в крайних подъездах - на крышу - - а оттуда вниз уже в нашем подъезде идет на выход ? У нас есть специальные шахты вне квартир - и в них стояки. Но они с холодной водой и канализацией. Что-то еще есть на чердаке.