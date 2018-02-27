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Гройсман розповів українцям,
як скоротити комунальні...

Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:22

Faceless Это да, очевидно. Но я не спец в разводке теплоносителя по дому. Наш подъезд кстати центральный . Почему именно не в крайний подъезд завели трубу ? Так сказали наши активисты - что сверху идет тепло - на моем стояке. На моем стояке на последнем этаже теплые батареи только с ее слов, лично не проверял ( там эта активистка живет 5 этаж последний, а под ней на 4 этаже уже холодные, и у меня 3 этаж - тоже. Сказала она что тепло идет сверху. Не думаю что у них теплые полы , это маловероятно. Я у нее бывал, в квартиру пускает, и у нас работал один сантехник. Хотя теоретически похоже. Поясните - что можно по теме, плиз - как разводят теплоноситель. Теплоноситель входит в центральный подъезд, раз счетчик у нас - а по каким стоякам он на верх идет, если наверху тепло - а ниже холодно ? Не соображу за чем с начала поднимать вне квартир теплоноситель на верх и потом только в квартиры заводить ? Соседний подъезд там верхний этаж очень жаловался на холод тоже несколько лет. как в этом году точно не знаю. Всего 3 подъезда в доме. В подъезде стояков горячих не вижу. Может поднимается теплоноситель через квартиры в крайних подъездах - на крышу - - а оттуда вниз уже в нашем подъезде идет на выход ? У нас есть специальные шахты вне квартир - и в них стояки. Но они с холодной водой и канализацией. Что-то еще есть на чердаке.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:35

  kalinavalera1 написав:AlifeSoft Если делают на одном заводе - то уже лучше. Жаль что не знаете завод.


Стеклопакеты делают на заводе (это единая не разборная деталь). Сами окна и рамы делают умельцы.

К примеру вот деревянные окна
http://okna-fram.com.ua/ru/text/service.html

Вот такая вот конструкция
http://okna-fram.com.ua/ru/text/technical.html
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:36

Re: Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...

  kalinavalera1 написав:Это да, очевидно. Но я не спец в разводке теплоносителя по дому. Наш подъезд кстати центральный . Почему именно не в крайний подъезд завели трубу ? Так сказали наши активисты - что сверху идет тепло - на моем стояке. На моем стояке на последнем этаже теплые батареи

Да все просто. В пятиэтажках по квартирам действительно обычно тепло идет сверху, но сначала само собой с общего стояка его туда нужно подвести из подвала, т.к. теплотрассы идут под землей на уровне подвала. В какой подъезд завели - думаю определяется при прокладке сетей к дому.
  kalinavalera1 написав:Не соображу за чем с начала поднимать вне квартир теплоноситель на верх и потом только в квартиры заводить ?

Отопление это замкнутый контур. При вертикальной разводке (практически во всех старых домах) оно разводится по вертикальным стоякам, к которым уже на каждом этаже в квартирах присоединены батареи. Так что по сути все равно, снизу подавать или сверху, все равно будет общий стояк или несколько, который либо подает теплоноситель наверх, а оттуда распределяется по другим стоякам он идет вниз обратно в подвал, или наоборот. Возможно наверх подается по части стояков опять таки через квартиры - я не теплотехник, всех нюансов как устроена разводка не знаю, но суть примерно такая.

Так вот, поскольку доме вертикальная разводка, то сделать индивидуальный (поквартирный) учет заметно сложнее (хотя возможно), чем если была бы вертикальная, и вообще нереально сделать "вентиль" на отдельные квартиры. Если счетчик мотает большой расход тепла, но в квартирах холодно - тут только проводить энергоаудит - оценить места и масштабы потери тепла. Это может быть и подвал с сквозящими окошками и отсутствием теплоизоляции на трубах, и открытый всем ветрам чердак или техэтаж, открытые/разбитые окна в подъездах и батареи под ними, соседи-идиоты, выведшие батареи на балконы. Чьими-то теплыми полами не объяснить огромный расход по счетчику при холоде в квартирах. И тут я вас разочарую, это в первую очередь проблема жильцов - совладельцев дома, и решать эту проблему им, а не Порошенко с Яценюком.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:03

  Water написав:В многоэтажках разрешить установку индивидуального отопления с возможностью отключения от ЦО. Все котельни времен СССР в топку!

котельных времён СССР осталось не более 3-5%, так что абсолютное большинство котельных (95-97%) - это плоды современной Украины (срок службы котельного оборудования в среднем составляет 18-20 лет)...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:20

  Cler написав:котельных времён СССР осталось не более 3-5%, так что абсолютное большинство котельных (95-97%) - это плоды современной Украины (срок службы котельного оборудования в среднем составляет 18-20 лет)...


1. Проводится косметический ремонт советского оборудования еще 70-х годов. На бумаге оформляется как капитальный.
2. Все у нас новая котельня с энергоэффективностью 70-х.

Единственный способ бороться с этой мафией - не платить и пусть отключают.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:27

Живу в кооперативе. На общем собрании жильцов встал вопрос о том, что бы отрезаться от неэффективного ЦО и сделать свое автономное отопление на 5-этажный дом с 4 подъездами в подвале. Примерно 40 % жильцов -- пенсионеры, которые получают субсидии, сказали "нас все устраивает и так, ничего не надо нам менять. Платить за проект и установку нового котла мы не будем".
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Jorj
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:29

Кстати, по поводу неэффективности центрального отопления. Смотрел google earth (всем рекомендую, как и google maps), там нашел снимки из космоса, сделанные зимой. Прекрасно видно по отсутствию снега, где проходят трассы!
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Jorj
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:40

  Jorj написав:Живу в кооперативе. На общем собрании жильцов встал вопрос о том, что бы отрезаться от неэффективного ЦО и сделать свое автономное отопление на 5-этажный дом с 4 подъездами в подвале. Примерно 40 % жильцов -- пенсионеры, которые получают субсидии, сказали "нас все устраивает и так, ничего не надо нам менять. Платить за проект и установку нового котла мы не будем".

в соответствии с действующими строительными нормами котельные в подвалах и цокольных этажах можно устраивать только в частных домах/коттеджах. кроме того по стоимости в домах до 60-80 квартир получается выгодней устраивать не домовую котельную, а индивидуальное поквартирное отопление...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:44

  Jorj написав:Кстати, по поводу неэффективности центрального отопления. Смотрел google earth (всем рекомендую, как и google maps), там нашел снимки из космоса, сделанные зимой. Прекрасно видно по отсутствию снега, где проходят трассы!

вы попробуйте про неэффективность цетрализованого теплоснабжения рассказать например жителям Копенгагена и многих других европейских столиц - они над вашими утверждениями просто посмеются... :D
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:49

  AlifeSoft написав:
  Cler написав:котельных времён СССР осталось не более 3-5%, так что абсолютное большинство котельных (95-97%) - это плоды современной Украины (срок службы котельного оборудования в среднем составляет 18-20 лет)...


1. Проводится косметический ремонт советского оборудования еще 70-х годов. На бумаге оформляется как капитальный.
2. Все у нас новая котельня с энергоэффективностью 70-х.

Единственный способ бороться с этой мафией - не платить и пусть отключают.

а кто вам сказал что нормы энергоэффективности 70-х кардинально хуже современных норм? если вы их сравните, то разница составляет всего 3-5%... главная проблема украинского централизованного теплоснабжения не котельные, а тепловые сети...
Cler
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