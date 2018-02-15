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Весняний прогноз експерта:
долар вниз, біткоін вгору

Весняний прогноз експерта: долар вниз, біткоін вгору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:16

Весняний прогноз експерта: долар вниз, біткоін вгору

Пропонуємо до обговорення:
Головні фінансові інструменти, які цікавлять українців на сьогоднішній день - це курс долара в обміннику і курс Bitcoin. Про це і піде мова в даній статті.

Дивися повний текст Весняний прогноз експерта: долар вниз, біткоін вгору.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:16

Слава Богу, что тут толковые эксперты появились.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 17:32

myshapiton
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Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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