Головні фінансові інструменти, які цікавлять українців на сьогоднішній день - це курс долара в обміннику і курс Bitcoin. Про це і піде мова в даній статті.
Дивися повний текст Весняний прогноз експерта: долар вниз, біткоін вгору.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лют, 2018 15:16
Весняний прогноз експерта: долар вниз, біткоін вгору
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Весняний прогноз експерта: долар вниз, біткоін вгору.
Додано: Сер 28 лют, 2018 17:32
myshapiton
Підтримую.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
реклама
|