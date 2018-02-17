Про це заявив директор Департаменту податків і зборів фізичних осіб Державної фіскальної служби Павло Дроняк, передає прес-служба відомства.
Дивися повний текст Українцям нагадали про обов'язок задекларувати всі іноземні доходи.
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Додано: Сер 28 лют, 2018 15:27
Українцям нагадали про обов'язок задекларувати всі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям нагадали про обов'язок задекларувати всі іноземні доходи.
Додано: Сер 28 лют, 2018 15:40
Конечно, так же, как и Аваков - https://news.finance.ua/ru/news/-/42163 ... y-v-italii
Додано: Сер 28 лют, 2018 16:19
Re: Українцям нагадали про обов'язок задекларувати всі...
Додано: Сер 28 лют, 2018 18:33
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