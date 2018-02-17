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Українцям нагадали про
обов'язок задекларувати всі...

Українцям нагадали про обов'язок задекларувати всі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:27

Українцям нагадали про обов'язок задекларувати всі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив директор Департаменту податків і зборів фізичних осіб Державної фіскальної служби Павло Дроняк, передає прес-служба відомства.

Дивися повний текст Українцям нагадали про обов'язок задекларувати всі іноземні доходи.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:27

а наш президент уже задекларировал свои офшоры?
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:40

  Cler написав:а наш президент уже задекларировал свои офшоры?

Конечно, так же, как и Аваков - https://news.finance.ua/ru/news/-/42163 ... y-v-italii
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:57

Щас! Всё бросим и поообежим.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:19

Re: Українцям нагадали про обов'язок задекларувати всі...

  Cler написав:а наш президент уже задекларировал свои офшоры?

А у него "слепой траст"))).
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 18:33

  Cler написав:а наш президент уже задекларировал свои офшоры?


ну вы же о них вычитали в его декларации. Значит задекларировал.
Ваша очередь.

хотя о чем я ... :mrgreen:
yarg
 
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