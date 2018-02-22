До Сенату США внесено законопроект про посилення співробітництва з Україною у сфері кібербезпеки.
Дивися повний текст У США хочуть співпрацювати з Україною у сфері кібербезпеки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лют, 2018 15:54
У США хочуть співпрацювати з Україною у сфері кібербезпеки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США хочуть співпрацювати з Україною у сфері кібербезпеки.
Додано: Сер 28 лют, 2018 15:54
так, так, а по подробнее, что мы еще у США будем покупать, уголь, локомотивы уже пройденный этап, наверно штекеры для розеток млрд на 5...
Додано: Сер 28 лют, 2018 18:14
(умиляется)
Зрадофилы-волгари, вы вообще не в курсе, что такое кибербезопасность? Штекеры для розеток, млин.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
реклама
|