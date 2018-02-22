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У США хочуть співпрацювати з
Україною у сфері кібербезпеки

У США хочуть співпрацювати з Україною у сфері кібербезпеки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:54

У США хочуть співпрацювати з Україною у сфері кібербезпеки

Пропонуємо до обговорення:
До Сенату США внесено законопроект про посилення співробітництва з Україною у сфері кібербезпеки.

Дивися повний текст У США хочуть співпрацювати з Україною у сфері кібербезпеки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:54

так, так, а по подробнее, что мы еще у США будем покупать, уголь, локомотивы уже пройденный этап, наверно штекеры для розеток млрд на 5...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 18:14

  Cactus написав:так, так, а по подробнее, что мы еще у США будем покупать, уголь, локомотивы уже пройденный этап, наверно штекеры для розеток млрд на 5...


(умиляется)

Зрадофилы-волгари, вы вообще не в курсе, что такое кибербезопасность? Штекеры для розеток, млин. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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