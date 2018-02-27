Українці не відчувають ефекту від реформ, які приймаються. Про це на прес-конференції заявив президент Петро Порошенко
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Додано: Сер 28 лют, 2018 15:55
Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко.
Додано: Сер 28 лют, 2018 16:01
Додано: Сер 28 лют, 2018 16:03
Не чувствуют эффекта от реформ? Надо же! Капитан Очевидность просто)))
А они были, эти самые реформы? Ну, кроме поднятия цен на коммуналку и урезания социалки?
ЕС уже задолбалось бесконечно твердить одно и то же "борись с коррупцией... борись с коррупцией... это главная проблема!"
Но сладкоголосый слышит только то, что хочет слышать
Додано: Сер 28 лют, 2018 16:15
Предвыборная кампания началась!
Думаю, что впереид нас ждет инфляция уровня 2015 года - 30-40%.
Ясное дело, что на жесткие меры по увеличению тарифов на газ и увеличению пенсионного возраста, которых требует МВФ для продолжения сотрудничества, в этом году Порошенко не пойдет.
Соответственно, для Украины мировые долговые рынки будут закрыты. И это при высокой нагрузке на выплату плановых долгов 2018-2019.
В такой ситуации источника доп. средств всего 2 - завести валюту из Панамы и "инвестировать" их в электорат, или продолжать занимать на внутреннем рынке для номинального повышения зарплат и пенсий электорату.
Второй вариант неизбежно приведет к гиперинфляции, потому что нужно увеличивать денежную массу, не подкрепленную каким-либо продуктом.
Но готов ставить на то, что жадность победит, и пойдут по второму варианту. А "прелюдии" уже начались...
Додано: Сер 28 лют, 2018 16:21
Ну смотря какие украинцы. Дыминский, надо полагать, прочувствовал реформы, Колобов (экс министр) тоже...вобщем, теперь, после реформ, все и главное по закону чи-с-ты!! Возможно ли такое раньше, да по закону?? Реформы, однако!
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