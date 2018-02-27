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Українці не відчувають
ефекту від реформ – Порошенко

Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:55

Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

Пропонуємо до обговорення:
Українці не відчувають ефекту від реформ, які приймаються. Про це на прес-конференції заявив президент Петро Порошенко

Дивися повний текст Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:55

Нафик они тогда?..
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:56

Аккуратнее с глаголами. Вы потеряли российский рынок.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:59

По лицу Пеци этого не скажешь.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:01

  ruvex написав:По лицу Пеци этого не скажешь.

Та это польтрет времен оранжа.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:03

Не чувствуют эффекта от реформ? Надо же! Капитан Очевидность просто)))
А они были, эти самые реформы? Ну, кроме поднятия цен на коммуналку и урезания социалки?
ЕС уже задолбалось бесконечно твердить одно и то же "борись с коррупцией... борись с коррупцией... это главная проблема!"
Но сладкоголосый слышит только то, что хочет слышать
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:04

Напротив, все отчетливо почувствовали на себе эти реформы.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:05

Українці не відчувають ефекту від реформ

А был ли мальчик? (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:15

Предвыборная кампания началась!

Думаю, что впереид нас ждет инфляция уровня 2015 года - 30-40%.

Ясное дело, что на жесткие меры по увеличению тарифов на газ и увеличению пенсионного возраста, которых требует МВФ для продолжения сотрудничества, в этом году Порошенко не пойдет.

Соответственно, для Украины мировые долговые рынки будут закрыты. И это при высокой нагрузке на выплату плановых долгов 2018-2019.

В такой ситуации источника доп. средств всего 2 - завести валюту из Панамы и "инвестировать" их в электорат, или продолжать занимать на внутреннем рынке для номинального повышения зарплат и пенсий электорату.

Второй вариант неизбежно приведет к гиперинфляции, потому что нужно увеличивать денежную массу, не подкрепленную каким-либо продуктом.

Но готов ставить на то, что жадность победит, и пойдут по второму варианту. А "прелюдии" уже начались...
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:21

Ну смотря какие украинцы. Дыминский, надо полагать, прочувствовал реформы, Колобов (экс министр) тоже...вобщем, теперь, после реформ, все и главное по закону чи-с-ты!! Возможно ли такое раньше, да по закону?? Реформы, однако!
Moimir
 
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