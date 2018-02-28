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Українці не відчувають
ефекту від реформ – Порошенко

Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:17

  serg_vronsky написав:Аккуратнее с глаголами. Вы потеряли российский рынок.


ага, и напали сами на себя
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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