Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

Додано: Чет 01 бер, 2018 13:30

otg Медицина должна быть платной.



В Конституции так и написано?



При чем здесь скайп? - это реформа (может Вы не в курсе) Там фельдшер с городом связывается с доктором и спрашивает как лечить.



Все должно быть частное. Все продать. Кому?



Убрать все льготы и социалку. Стариков и инвалидов на кладбище?



Уменьшить налоги, сделать свободный вывод капитала, перемещение товаров, услуг и рабочей силы. Это ваши мечты!!!



Отменить минимальную ЗП, существенно упростить процедуру наема и увольнения рабочих. Ни каких гарантий. Вы садист?





Тарифы на коммуналку должны быть рыночные. Вообще вся коммуналка должна быть частной и на условиях рынка. Как это возможно реализовать?? Как Ахметова на рыночные условия уговорить?



Человек должен о себе заботиться сам, а не какое то государство или чиновник. Любая такая забота ведет только к разворовыванию средств налогоплательщика. И пр. пр. Только сомневаюсь что вы согласны на такие реформы. Да я может и согласился, финансово пока потяну, но стариков на кладбище отправлять НЕ ХОЧУ.



Наверно так может думать молодой, здоровый сирота.