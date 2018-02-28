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Українці не відчувають
ефекту від реформ – Порошенко

Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:17

  serg_vronsky написав:Аккуратнее с глаголами. Вы потеряли российский рынок.


ага, и напали сами на себя
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 09:39

  otg написав:
  Molchyn написав:otg 90% населения не хочет этих реформ Каких? Мед реформы на селе по скайпу? В чем улучшения? Где этот народ не хочет реформ? Образование - какие реформы кроме ухудшения?, Здравоохранение, пенсионная, социальная, судебная? Нет скажите где и я признаю что не прав. :evil:
Медицина должна быть платной. При чем здесь скайп? Все должно быть частное. Все продать. Убрать все льготы и социалку. Уменьшить налоги, сделать свободный вывод капитала, перемещение товаров, услуг и рабочей силы. Отменить минимальную ЗП, существенно упростить процедуру наема и увольнения рабочих. Ни каких гарантий. Тарифы на коммуналку должны быть рыночные. Вообще вся коммуналка должна быть частной и на условиях рынка. Человек должен о себе заботиться сам, а не какое то государство или чиновник. Любая такая забота ведет только к разворовыванию средств налогоплательщика. И пр. пр. Только сомневаюсь что вы согласны на такие реформы.

Браво! А кому и за что тогда налоги платить?
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 09:51

Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

  Criticus написав:Соответственно, для Украины мировые долговые рынки будут закрыты. И это при высокой нагрузке на выплату плановых долгов 2018-2019.

Не бреши.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:30

otg Медицина должна быть платной.

В Конституции так и написано?

При чем здесь скайп? - это реформа (может Вы не в курсе) Там фельдшер с городом связывается с доктором и спрашивает как лечить.

Все должно быть частное. Все продать. Кому?

Убрать все льготы и социалку. Стариков и инвалидов на кладбище?

Уменьшить налоги, сделать свободный вывод капитала, перемещение товаров, услуг и рабочей силы. Это ваши мечты!!!

Отменить минимальную ЗП, существенно упростить процедуру наема и увольнения рабочих. Ни каких гарантий. Вы садист?


Тарифы на коммуналку должны быть рыночные. Вообще вся коммуналка должна быть частной и на условиях рынка. Как это возможно реализовать?? Как Ахметова на рыночные условия уговорить?

Человек должен о себе заботиться сам, а не какое то государство или чиновник. Любая такая забота ведет только к разворовыванию средств налогоплательщика. И пр. пр. Только сомневаюсь что вы согласны на такие реформы. Да я может и согласился, финансово пока потяну, но стариков на кладбище отправлять НЕ ХОЧУ.

Наверно так может думать молодой, здоровый сирота.
Востаннє редагувалось Molchyn в Чет 01 бер, 2018 13:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:35

Нечего морочить голову. Если денег нет, то пусть так и скажут - ГОСУДАРСТВО ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО!!! А то реформыыыы! Если нет денег на все то реформы - это замыливание глаз.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:41

  Molchyn написав:Нечего морочить голову. Если денег нет, то пусть так и скажут - ГОСУДАРСТВО ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО!!! А то реформыыыы! Если нет денег на все то реформы - это замыливание глаз.

Тогда зачем платить налоги?
И от путена тоже пусть рошен-ко сами отбиваются, и защищают "свои" владения.

А деньги есть - только идут на содержание "при-корытных".
Вот Авакян обзавёлся недвижимостью заграницей недавно. ЧВК своя есть.
"К успеху идёт".
Это один из тысяч примеров
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:54

Вкладчик1234 Я согласен. Государство придумано для защиты и соц. гарантий. Народ платит налоги и содержит медицину, армию ... Думаю при таких запросах чиновников и воровстве денег уже просто не хватает. Поэтому если из 10 человек на лечение хватит только 4 то значит 6 помрут. Нет таких реформ, чтобы 6 бесплатно вылечить. А вот как 6 убить но не нарушив закон и "геноцид" не ввести это с помощью реформ легко - закрыли больнички, значит пациента 200 км перевозить (сколько при этом помрет), нет оборудования (или старое) для диагностики (еще люди помрут). Вот реформа и оставит 4 человека на которых хватит денег.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:17

Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

  Molchyn написав:Поэтому если из 10 человек на лечение хватит только 4 то значит 6 помрут. Нет таких реформ, чтобы 6 бесплатно вылечить. А вот как 6 убить но не нарушив закон и "геноцид" не ввести это с помощью реформ легко - закрыли больнички, значит пациента 200 км перевозить (сколько при этом помрет), нет оборудования (или старое) для диагностики (еще люди помрут). Вот реформа и оставит 4 человека на которых хватит денег.

Тривалість життя, в двохтисячних, неперервно зростає. Про справжній сталінський геноцид питайте у пра.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:10

  lapay написав:
  Molchyn написав:Поэтому если из 10 человек на лечение хватит только 4 то значит 6 помрут. Нет таких реформ, чтобы 6 бесплатно вылечить. А вот как 6 убить но не нарушив закон и "геноцид" не ввести это с помощью реформ легко - закрыли больнички, значит пациента 200 км перевозить (сколько при этом помрет), нет оборудования (или старое) для диагностики (еще люди помрут). Вот реформа и оставит 4 человека на которых хватит денег.

Тривалість життя, в двохтисячних, неперервно зростає. Про справжній сталінський геноцид питайте у пра.

Cталина осуждаю, тут сомнений нет, но у вас что-то не сходится. Геноцид - это уничтожение по национальному признаку ведь ? Сталин уничтожал весь многонациональный народ СССР. Может грузинов только не уничтожал - и то сомневаюсь. А сейчас нам создают невыносимые для выживания условия только конкретно для украинцев, в Украине.
Врет , что украинцы не чувствуют реформ - я чувствую - вчера только сбил температуру с 39 , до 37,5 - но в холодной квартире вряд ли вылечу воспаление легких. Из-за постоянной температуры 7-11 градусов дома и заболел. Врачи не являются, говорят что на 1 семейного врача - 10 000 человек. И это еще не самое плохое. Обслужить столько людей не возможно - так что украинцы очень чувствуют реформы, и отсутствие медпомощи, и холодину в домах, и ужасные дикие комплатежи - не пойми за что.
kalinavalera1
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