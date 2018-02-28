ага, и напали сами на себя
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:17
ага, и напали сами на себя
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 01 бер, 2018 09:39
Браво! А кому и за что тогда налоги платить?
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Чет 01 бер, 2018 09:51
Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
Не бреши.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 01 бер, 2018 13:30
otg Медицина должна быть платной.
В Конституции так и написано?
При чем здесь скайп? - это реформа (может Вы не в курсе) Там фельдшер с городом связывается с доктором и спрашивает как лечить.
Все должно быть частное. Все продать. Кому?
Убрать все льготы и социалку. Стариков и инвалидов на кладбище?
Уменьшить налоги, сделать свободный вывод капитала, перемещение товаров, услуг и рабочей силы. Это ваши мечты!!!
Отменить минимальную ЗП, существенно упростить процедуру наема и увольнения рабочих. Ни каких гарантий. Вы садист?
Тарифы на коммуналку должны быть рыночные. Вообще вся коммуналка должна быть частной и на условиях рынка. Как это возможно реализовать?? Как Ахметова на рыночные условия уговорить?
Человек должен о себе заботиться сам, а не какое то государство или чиновник. Любая такая забота ведет только к разворовыванию средств налогоплательщика. И пр. пр. Только сомневаюсь что вы согласны на такие реформы. Да я может и согласился, финансово пока потяну, но стариков на кладбище отправлять НЕ ХОЧУ.
Наверно так может думать молодой, здоровый сирота.
Востаннє редагувалось Molchyn в Чет 01 бер, 2018 13:49, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 01 бер, 2018 13:35
Нечего морочить голову. Если денег нет, то пусть так и скажут - ГОСУДАРСТВО ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО!!! А то реформыыыы! Если нет денег на все то реформы - это замыливание глаз.
Додано: Чет 01 бер, 2018 13:41
Тогда зачем платить налоги?
И от путена тоже пусть рошен-ко сами отбиваются, и защищают "свои" владения.
А деньги есть - только идут на содержание "при-корытных".
Вот Авакян обзавёлся недвижимостью заграницей недавно. ЧВК своя есть.
"К успеху идёт".
Это один из тысяч примеров
Всё IMHO
Додано: Чет 01 бер, 2018 13:54
Вкладчик1234 Я согласен. Государство придумано для защиты и соц. гарантий. Народ платит налоги и содержит медицину, армию ... Думаю при таких запросах чиновников и воровстве денег уже просто не хватает. Поэтому если из 10 человек на лечение хватит только 4 то значит 6 помрут. Нет таких реформ, чтобы 6 бесплатно вылечить. А вот как 6 убить но не нарушив закон и "геноцид" не ввести это с помощью реформ легко - закрыли больнички, значит пациента 200 км перевозить (сколько при этом помрет), нет оборудования (или старое) для диагностики (еще люди помрут). Вот реформа и оставит 4 человека на которых хватит денег.
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:17
Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
Тривалість життя, в двохтисячних, неперервно зростає. Про справжній сталінський геноцид питайте у пра.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 01 бер, 2018 15:10
Cталина осуждаю, тут сомнений нет, но у вас что-то не сходится. Геноцид - это уничтожение по национальному признаку ведь ? Сталин уничтожал весь многонациональный народ СССР. Может грузинов только не уничтожал - и то сомневаюсь. А сейчас нам создают невыносимые для выживания условия только конкретно для украинцев, в Украине.
Врет , что украинцы не чувствуют реформ - я чувствую - вчера только сбил температуру с 39 , до 37,5 - но в холодной квартире вряд ли вылечу воспаление легких. Из-за постоянной температуры 7-11 градусов дома и заболел. Врачи не являются, говорят что на 1 семейного врача - 10 000 человек. И это еще не самое плохое. Обслужить столько людей не возможно - так что украинцы очень чувствуют реформы, и отсутствие медпомощи, и холодину в домах, и ужасные дикие комплатежи - не пойми за что.
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