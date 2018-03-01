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Українці не відчувають
ефекту від реформ – Порошенко

Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:47

  slavek написав:
  kalinavalera1 написав: Cталина осуждаю, тут сомнений нет, но у вас что-то не сходится. Геноцид - это уничтожение по национальному признаку ведь ? Сталин уничтожал весь многонациональный народ СССР. Может грузинов только не уничтожал - и то сомневаюсь. А сейчас нам создают невыносимые для выживания условия только конкретно для украинцев, в Украине.


То есть все евреи, русские, татары и т.д. в нынешней Украине просто расцветают?


Давайте не заостряться на национализме. Тема не благодарная. Я так понимаю , что все, кто родился и живет в Украине, тот украинец. Если он сам не выделяет себя как другую нацию религией, обычаями, языком и менталитетом. Я не стал бы выделять отдельные нации - которые сегодня в Украине процветают. Хотя это есть. Система уничтожения людей направлена на украинцев, это факт, то есть на общность людей - связанных общими культурными особенностями , жизненным укладом, традициями, менталитетом, языком, - кто живет на территории Украины не в первом поколении. Кстати общаться на русском - для украинцев норма - так сложилось исторически. А кто живет на нашей территории - типа татар или цыган со своим особым укладом и традициями - не знаю уровень их процветания, может и они попадают под раздачу в отдельных случаях. Но вся система реформ - направлена именно на украинцев. Не русских же хотят уничтожить медицинской реформой в Украине ?
kalinavalera1
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