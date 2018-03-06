Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

Додано: Сер 14 бер, 2018 15:05

otg написав: Так получать это и есть коммунистическое слово. При капитализме нужно зарабатывать, а не получать Так получать это и есть коммунистическое слово. При капитализме нужно зарабатывать, а не получать

При украинском капитализме почему-то выходит - что пашут только 3 -4 олигарха - это они у нас ЗАРАБАТЫВАЮТ, а остальным за тяжелый труд платят такие копейки - на которые выжить не возможно. Не врите, в Украине заработать не возможно - судя по тому что зарплаты на 1000% ниже за такой же труд чем в нормальных странах. Если санитарка в Норвегии зарабатывает 1 600 - 2000 и больше - зависит от больницы, в евро, то наша санитарка чистыми 2400 -75 евро - Из них 70% комплатежи если с субсидией.Если бы в Украине можно было заработать - кто бы ехал на заработки в Польшу и даже Россию ?!