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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:02
otg Я вас огорчу, но с моими родными я сам разберусь. За них не волнуйтесь. А стариков в стране у нас немало. Вот за них и вам, не уважаемый стоит подумать. Или времени нет? Все под себя гребете?
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:05
Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
При украинском капитализме почему-то выходит - что пашут только 3 -4 олигарха - это они у нас ЗАРАБАТЫВАЮТ, а остальным за тяжелый труд платят такие копейки - на которые выжить не возможно. Не врите, в Украине заработать не возможно - судя по тому что зарплаты на 1000% ниже за такой же труд чем в нормальных странах. Если санитарка в Норвегии зарабатывает 1 600 - 2000 и больше - зависит от больницы, в евро, то наша санитарка чистыми 2400 -75 евро - Из них 70% комплатежи если с субсидией.
Если бы в Украине можно было заработать - кто бы ехал на заработки в Польшу и даже Россию ?!
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:09
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:11
Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
Зачем вы врете то?
Т.е. отрицательные? Вы школу в третьем классе бросили?
Поляки тоже в свою очередь ездят на заработки - отсюда по вашей логике, и в Польше заработать нельзя
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