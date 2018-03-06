RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці не відчувають
ефекту від реформ – Порошенко

Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:02

otg Я вас огорчу, но с моими родными я сам разберусь. За них не волнуйтесь. А стариков в стране у нас немало. Вот за них и вам, не уважаемый стоит подумать. Или времени нет? Все под себя гребете?
Molchyn
 
Повідомлень: 116
З нами з: 01.02.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:05

Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

  otg написав:Так получать это и есть коммунистическое слово. При капитализме нужно зарабатывать, а не получать

При украинском капитализме почему-то выходит - что пашут только 3 -4 олигарха - это они у нас ЗАРАБАТЫВАЮТ, а остальным за тяжелый труд платят такие копейки - на которые выжить не возможно. Не врите, в Украине заработать не возможно - судя по тому что зарплаты на 1000% ниже за такой же труд чем в нормальных странах. Если санитарка в Норвегии зарабатывает 1 600 - 2000 и больше - зависит от больницы, в евро, то наша санитарка чистыми 2400 -75 евро - Из них 70% комплатежи если с субсидией.
Если бы в Украине можно было заработать - кто бы ехал на заработки в Польшу и даже Россию ?!
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 07.05.11
Подякував: 619 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:09

  Molchyn написав:otg Я вас огорчу, но с моими родными я сам разберусь. За них не волнуйтесь. А стариков в стране у нас немало. Вот за них и вам, не уважаемый стоит подумать. Или времени нет? Все под себя гребете?

Вы дурака не включайте. Вы почему то хотите что б я думал за ваших стариков.
otg
 
Повідомлень: 1776
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:11

Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

  kalinavalera1 написав:Не врите, в Украине заработать не возможно

Зачем вы врете то?
  kalinavalera1 написав:зарплаты на 1000% ниже за такой же труд чем в нормальных странах

Т.е. отрицательные? Вы школу в третьем классе бросили?
  kalinavalera1 написав:Если бы в Украине можно было заработать - кто бы ехал на заработки в Польшу

Поляки тоже в свою очередь ездят на заработки - отсюда по вашей логике, и в Польше заработать нельзя :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19830
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 4426 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного... 1, 2, 3
R2 » Вів 06 бер, 2018 21:59
26 2037
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 13:55
Karp
Українці зможуть перевірити свій робочий стаж через інтернет
R2 » Вів 13 бер, 2018 12:57
9 425
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 18:35
repulse1815
Порошенко розповів, скільки мають намір інвестувати в...
R2 » Вів 06 бер, 2018 19:10
2 155
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 17:13
sal
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54507)
14.03.2018 15:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.