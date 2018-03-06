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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:02
otg Я вас огорчу, но с моими родными я сам разберусь. За них не волнуйтесь. А стариков в стране у нас немало. Вот за них и вам, не уважаемый стоит подумать. Или времени нет? Все под себя гребете?
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:05
Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
При украинском капитализме почему-то выходит - что пашут только 3 -4 олигарха - это они у нас ЗАРАБАТЫВАЮТ, а остальным за тяжелый труд платят такие копейки - на которые выжить не возможно. Не врите, в Украине заработать не возможно - судя по тому что зарплаты на 1000% ниже за такой же труд чем в нормальных странах. Если санитарка в Норвегии зарабатывает 1 600 - 2000 и больше - зависит от больницы, в евро, то наша санитарка чистыми 2400 -75 евро - Из них 70% комплатежи если с субсидией.
Если бы в Украине можно было заработать - кто бы ехал на заработки в Польшу и даже Россию ?!
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:09
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:11
Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
Зачем вы врете то?
Т.е. отрицательные? Вы школу в третьем классе бросили?
Поляки тоже в свою очередь ездят на заработки - отсюда по вашей логике, и в Польше заработать нельзя
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:58
Faceless логика это не моя, а otg. Которую я обсмеял. По его логике у нас пашут только 3-4 олигарха. Я точно знаю, что за работу нужно платить адекватно. Если платить только что бы как-то плохо выжить - то это не капитализм - а рабовладельческий строй. Что касается арифметики то ваш бред не понял. 2000 евро - это в гривнях 32 000 гр. и в 10 раз больше чем 3 200 гр - наша зарплата. То есть на 1000 %. Вам бесполезно возражать - свое будетет дудеть.
Писать тут не вижу смысла - все вытирают и перекручивают - что оставляют. По теме и так всем ясно - что відчувають українці - стосовно до "реформ". Якщо не брати до уваги тих хто на ставці працює тут. Навіть реформами українці це не вважають, а тільки бачать привід для дерибану країни.
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:14
2000 евро это 64 тыс грн.
И не нойте - нормально зарабатывать можно и в Украине.
Но для этого надо иметь соответствующий бэкграунд и знания.
Прокремлевский тролль.
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:36
Дваждыдвашник Верно заметили, но я бы на вашем месте не придирался к мелочам - яимел ввиду 1000 - 2000 евро - доход санитарки к примеру - он ведь разный в разных клиниках, а по-вашему выходит еще хуже - на 2000 % больше ? украинцам платят только 5% от заработанного ....
Что касается знаний и бэкграунда. Знаю такие случаи. Но они к теме не имеют никакого отношения по сути - наоборот. При особых знаниях и бэкграунде, а главное при гибкой спинке и коленках - получают заработок из иностранных источников. А тут речь об украинских реформах. Которые работают и должны улучшать жизнь украинцев. При чем тут к результатм "рефором", которые усилили дерибан Украины - ваши измышления про "бэкграунд"? По вашему самый удачный бэкграунд и знания имеют наши олигархи ?
В нормальной державе - должна адекватно оплачиваться всякая работа - для всех , не зависимо от бэкграунда и даже знаний. По вашему - санитарке можно платить 5% от заслуженного и заработанного ею ? Ведь у нее нет особых знаний ? Не должно быть в стране особых людей - которым платят по-честному ( якобы) а всем остальным - у кого не тот бэкграунд - платят 5% от заработанного. Я об этом - а вы о чем ноете тут ? Какие бэкграунды ? Если у нас платят за бэкграунд - то это типа не труд свой продавать, а свои убеждения и наследственность - то есть свои потроха ! ? Ну такая продажность точно не для всех. А мы про реформы - которые для всех. Главное - оплату только 5% от заслуженного заработка сохранили - а все остальное то для дерибана страны.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 14 бер, 2018 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:40
Т.е Вы товарищ готовы стать бизнесменом и
Только ни кто то будет платить, а Вы из своего кармана. Только боюсь подобные товарищи никогда не станут бизнесменами и даже соответствующее нынешнему рынку ни одно рабочее место создать не способны. Более того, это чучело, скорее всего, само на субсидиях и пр подачках.
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:47
otg Смысла не уловил вообще в вашем наборе слов ? у нас что у власти конструктивный госаппарат ? Вроде не я эти реформы продвигаю ? так по вашему я в рамках этих деструктивных "рехформ" - должен всем платить и создавать рабочие места ? Это вопрос к тем олигархам - которые крышуют эти "рехформы". Они даже Порошенке не нравятся. Типа я крайний ? А так в стане все хорошо ?!
Поскольку я не лезу к корыту - в депутаты, в президенты и министры - то ваши претензии смехотворны. Мы им платим огромные зарплаты что бы они создавали рабочие места и работающие конструктивные реформы. А я лично - частное лицо, никому ничего не должен. Кто из нас на подачках с гибкой спинкой и коленками очевидно.
Конечно мы должны платить и почти везде платим даже больше чем латят немцы или поляки за тот же товар и услугу. только нам платят при этом 5% от заработанного . Поэтому смысла в этом нет, кроме уничтожения населения без продуктов , медицины и т.п.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 14 бер, 2018 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:54
Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
Это ваши фантазии и вранье - хотя вы кроме вранья почти ничего и не пишете
Вы по своему обыкновению продолжаете врать, плюс приплетаете, видимо, зависть - потому стараетесь облить грязью незнакомых людей. Вам стыдно должно быть, это уровень мышления подростка.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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