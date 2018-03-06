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Українці не відчувають
ефекту від реформ – Порошенко

Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:02

otg Я вас огорчу, но с моими родными я сам разберусь. За них не волнуйтесь. А стариков в стране у нас немало. Вот за них и вам, не уважаемый стоит подумать. Или времени нет? Все под себя гребете?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:05

Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

  otg написав:Так получать это и есть коммунистическое слово. При капитализме нужно зарабатывать, а не получать

При украинском капитализме почему-то выходит - что пашут только 3 -4 олигарха - это они у нас ЗАРАБАТЫВАЮТ, а остальным за тяжелый труд платят такие копейки - на которые выжить не возможно. Не врите, в Украине заработать не возможно - судя по тому что зарплаты на 1000% ниже за такой же труд чем в нормальных странах. Если санитарка в Норвегии зарабатывает 1 600 - 2000 и больше - зависит от больницы, в евро, то наша санитарка чистыми 2400 -75 евро - Из них 70% комплатежи если с субсидией.
Если бы в Украине можно было заработать - кто бы ехал на заработки в Польшу и даже Россию ?!
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:09

  Molchyn написав:otg Я вас огорчу, но с моими родными я сам разберусь. За них не волнуйтесь. А стариков в стране у нас немало. Вот за них и вам, не уважаемый стоит подумать. Или времени нет? Все под себя гребете?

Вы дурака не включайте. Вы почему то хотите что б я думал за ваших стариков.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:11

Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

  kalinavalera1 написав:Не врите, в Украине заработать не возможно

Зачем вы врете то?
  kalinavalera1 написав:зарплаты на 1000% ниже за такой же труд чем в нормальных странах

Т.е. отрицательные? Вы школу в третьем классе бросили?
  kalinavalera1 написав:Если бы в Украине можно было заработать - кто бы ехал на заработки в Польшу

Поляки тоже в свою очередь ездят на заработки - отсюда по вашей логике, и в Польше заработать нельзя :mrgreen:
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:58

Faceless логика это не моя, а otg. Которую я обсмеял. По его логике у нас пашут только 3-4 олигарха. :mrgreen: Я точно знаю, что за работу нужно платить адекватно. Если платить только что бы как-то плохо выжить - то это не капитализм - а рабовладельческий строй. Что касается арифметики то ваш бред не понял. 2000 евро - это в гривнях 32 000 гр. и в 10 раз больше чем 3 200 гр - наша зарплата. То есть на 1000 %. Вам бесполезно возражать - свое будетет дудеть.

Писать тут не вижу смысла - все вытирают и перекручивают - что оставляют. По теме и так всем ясно - что відчувають українці - стосовно до "реформ". Якщо не брати до уваги тих хто на ставці працює тут. Навіть реформами українці це не вважають, а тільки бачать привід для дерибану країни.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:14

  kalinavalera1 написав:2000 евро - это в гривнях 32 000 гр.

2000 евро это 64 тыс грн.
И не нойте - нормально зарабатывать можно и в Украине.
Но для этого надо иметь соответствующий бэкграунд и знания.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:36

Дваждыдвашник Верно заметили, но я бы на вашем месте не придирался к мелочам - яимел ввиду 1000 - 2000 евро - доход санитарки к примеру - он ведь разный в разных клиниках, а по-вашему выходит еще хуже - на 2000 % больше ? украинцам платят только 5% от заработанного ....

Что касается знаний и бэкграунда. Знаю такие случаи. Но они к теме не имеют никакого отношения по сути - наоборот. При особых знаниях и бэкграунде, а главное при гибкой спинке и коленках - получают заработок из иностранных источников. А тут речь об украинских реформах. Которые работают и должны улучшать жизнь украинцев. При чем тут к результатм "рефором", которые усилили дерибан Украины - ваши измышления про "бэкграунд"? По вашему самый удачный бэкграунд и знания имеют наши олигархи ? :mrgreen:

В нормальной державе - должна адекватно оплачиваться всякая работа - для всех , не зависимо от бэкграунда и даже знаний. По вашему - санитарке можно платить 5% от заслуженного и заработанного ею ? Ведь у нее нет особых знаний ? Не должно быть в стране особых людей - которым платят по-честному ( якобы) а всем остальным - у кого не тот бэкграунд - платят 5% от заработанного. Я об этом - а вы о чем ноете тут ? Какие бэкграунды ? Если у нас платят за бэкграунд - то это типа не труд свой продавать, а свои убеждения и наследственность - то есть свои потроха :shock: ! ? Ну такая продажность точно не для всех. А мы про реформы - которые для всех. Главное - оплату только 5% от заслуженного заработка сохранили - а все остальное то для дерибана страны.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 14 бер, 2018 16:42, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:40

  kalinavalera1 написав:Faceless логика это не моя, а otg. Которую я обсмеял. По его логике у нас пашут только 3-4 олигарха. :mrgreen: Я точно знаю, что за работу нужно платить адекватно. Если платить только что бы как-то плохо выжить - то это не капитализм - а рабовладельческий строй.
Т.е Вы товарищ готовы стать бизнесменом и
Я точно знаю, что за работу нужно платить адекватно.
Только ни кто то будет платить, а Вы из своего кармана. Только боюсь подобные товарищи никогда не станут бизнесменами и даже соответствующее нынешнему рынку ни одно рабочее место создать не способны. Более того, это чучело, скорее всего, само на субсидиях и пр подачках. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:47

otg Смысла не уловил вообще в вашем наборе слов ? у нас что у власти конструктивный госаппарат ? Вроде не я эти реформы продвигаю ? так по вашему я в рамках этих деструктивных "рехформ" - должен всем платить и создавать рабочие места ? Это вопрос к тем олигархам - которые крышуют эти "рехформы". Они даже Порошенке не нравятся. Типа я крайний ? А так в стане все хорошо ?!
Поскольку я не лезу к корыту - в депутаты, в президенты и министры - то ваши претензии смехотворны. Мы им платим огромные зарплаты что бы они создавали рабочие места и работающие конструктивные реформы. А я лично - частное лицо, никому ничего не должен. Кто из нас на подачках с гибкой спинкой и коленками очевидно.
Конечно мы должны платить и почти везде платим даже больше чем латят немцы или поляки за тот же товар и услугу. только нам платят при этом 5% от заработанного . Поэтому смысла в этом нет, кроме уничтожения населения без продуктов , медицины и т.п.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 14 бер, 2018 16:57, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:54

Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

  kalinavalera1 написав:украинцам платят только 5% от заработанного

Это ваши фантазии и вранье - хотя вы кроме вранья почти ничего и не пишете
  kalinavalera1 написав:Что касается знаний и бэкграунда. Знаю такие случаи. Но они к теме не имеют никакого отношения по сути - наоборот. При особых знаниях и бэкграунде, а главное при гибкой спинке и коленках - получают заработок из иностранных источников.

Вы по своему обыкновению продолжаете врать, плюс приплетаете, видимо, зависть - потому стараетесь облить грязью незнакомых людей. Вам стыдно должно быть, это уровень мышления подростка.
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