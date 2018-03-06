Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

Додано: Сер 14 бер, 2018 16:36

Верно заметили, но я бы на вашем месте не придирался к мелочам - яимел ввиду 1000 - 2000 евро - доход санитарки к примеру - он ведь разный в разных клиниках, а по-вашему выходит еще хуже - на 2000 % больше ? украинцам платят только 5% от заработанного ....Что касается знаний и бэкграунда. Знаю такие случаи. Но они к теме не имеют никакого отношения по сути - наоборот. При особых знаниях и бэкграунде, а главное при гибкой спинке и коленках - получают заработок из иностранных источников. А тут речь об украинских реформах. Которые работают и должны улучшать жизнь украинцев. При чем тут к результатм "рефором", которые усилили дерибан Украины - ваши измышления про "бэкграунд"? По вашему самый удачный бэкграунд и знания имеют наши олигархи ?В нормальной державе - должна адекватно оплачиваться всякая работа - для всех , не зависимо от бэкграунда и даже знаний. По вашему - санитарке можно платить 5% от заслуженного и заработанного ею ? Ведь у нее нет особых знаний ? Не должно быть в стране особых людей - которым платят по-честному ( якобы) а всем остальным - у кого не тот бэкграунд - платят 5% от заработанного. Я об этом - а вы о чем ноете тут ? Какие бэкграунды ? Если у нас платят за бэкграунд - то это типа не труд свой продавать, а свои убеждения и наследственность - то есть свои потроха! ? Ну такая продажность точно не для всех. А мы про реформы - которые для всех. Главное - оплату только 5% от заслуженного заработка сохранили - а все остальное то для дерибана страны.