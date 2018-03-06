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Українці не відчувають
ефекту від реформ – Порошенко

Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:55

  kalinavalera1 написав:otg Смысла не уловил вообще в вашем наборе слов ? у нас что у власти конструктивный госаппарат ? Вроде не я эти реформы продвигаю ? так по вашему я в рамках этих деструктивных "рехформ" - должен всем платить и создавать рабочие места ? Это вопрос к тем олигархам - которые крышуют эти "рехформы". Они даже Порошенке не нравятся. Типа я крайний ? А так в стане все хорошо ?!
Т.е Вы не хотите работать, платить высокие ЗП, а в место этого хотите что б пришел какой то добрый дядя и раздавал вам большие деньги направо и налево? Ах да все это оправдываете сволочами олигархами якобы прикрывающими какие то реформы :) Товарищ, реформы были бы эффективными тогда когда б вы требовали не высоких ЗП, а супервыгодных условий для бизнеса. Тогда бы сюда мог зайти бизнес, кто то бы открыл его здесь и начал бы создавать качественные рабочие места. А так вы сами себя высекли, как та унтер-офицерская вдова. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:02

otg Я уже 27 лет слышу про инвестиции и про то, что к нам зайдет какой-то иностранный высоко-технологичный бизнес- токо он не заходит. Именно потому что в стране ж***. И если он уже не зашел за 27 лет..... Я вам больше скажу - даже украинцы , олигархи - вывозят свои капиталы. Я вам не товарищ - обращайтесь ко мне просто, как я привык, -и как это принято у цивилизованных людей - господин Калина. Это у товарищей - колхоз и платят суперзарплаты премьерминистру - а отвечать должен журналист- фрилансер ? Какие рабочие места по-вашему должен создавать журналист, художник, психолог или балерина ? :mrgreen:
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 14 бер, 2018 17:08, всього редагувалось 2 разів.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:02

  lapay написав:
  Molchyn написав:Поэтому если из 10 человек на лечение хватит только 4 то значит 6 помрут. Нет таких реформ, чтобы 6 бесплатно вылечить. А вот как 6 убить но не нарушив закон и "геноцид" не ввести это с помощью реформ легко - закрыли больнички, значит пациента 200 км перевозить (сколько при этом помрет), нет оборудования (или старое) для диагностики (еще люди помрут). Вот реформа и оставит 4 человека на которых хватит денег.

Тривалість життя, в двохтисячних, неперервно зростає. Про справжній сталінський геноцид питайте у пра.

Статистика и простые наблюдения за смертностью в больницах говорят об обратном. Мрут украинцы как мухи, благодаря рехформаторам, у которых явно карманы забиты зарубежными подачками за просто так. Раньше таких называли врагами народа, иудами, а сейчас рехформаторами. Чудеса.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:05

Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

  kalinavalera1 написав:обращайтесь ко мне просто - как это принято у цивилизованных людей - господин Калина.

Судя по тому что вы пишете, то только "товарищ" подойдет, по-совдеповски так :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:12

Faceless ЭТО о вас - товарищ замполит - - ваши призывы " жить в нищете - и работать в порыве "патриотизма" от вас совком так и разит, а я - частное лицо господин Калина. Тут товарищ otg даже требовал чисто по совку - что бы я платил и много тем, кто на меня не работает. И даже тем кто пытается мне вредить и мешать :mrgreen: - я обхохотался, ну замполиты натурально.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 14 бер, 2018 17:16, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:14

  kalinavalera1 написав:Faceless ЭТО о вас - товарищ замполит - - ваши призывы " жить в нищете - и работать в порыве "патриотизма"

Я призываю? Где я вообще кого-то к чему-то призываю?
А вот вы заврались так, что остановится не можете - в советстких традициях :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:20

  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:Faceless ЭТО о вас - товарищ замполит - - ваши призывы " жить в нищете - и работать в порыве "патриотизма"

Я призываю? Где я вообще кого-то к чему-то призываю?
А вот вы заврались так, что остановится не можете - в советстких традициях :mrgreen:

У вас что ни слово чистый совок и замполитрук вещает, товарищ! Вы мне запрещаете иметь свое мнение ? Это и есть совок . Искать где вы об этом пишете не буду, вы подписались за otg - он требует что бы я всем платил - кто на меня даже и не работает. Как наша реформированная коммуналка сегодня. Токо в совке как раз коммуналка была адекватно зарплате. А у вас чисто совок.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:33

  kalinavalera1 написав:
  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:Faceless ЭТО о вас - товарищ замполит - - ваши призывы " жить в нищете - и работать в порыве "патриотизма"

Я призываю? Где я вообще кого-то к чему-то призываю?
А вот вы заврались так, что остановится не можете - в советстких традициях :mrgreen:

У вас что ни слово чистый совок и замполитрук вещает, товарищ! Вы мне запрещаете иметь свое мнение ? Это и есть совок . Искать где вы об этом пишете не буду, вы подписались за otg - он требует что бы я всем платил - кто на меня даже и не работает. Как наша реформированная коммуналка сегодня. Токо в совке как раз коммуналка была адекватно зарплате. А у вас чисто совок.

Кто вам что запрещает то? Но я вполне могу отреагировать на тотальный поток лжи и выдумок от вас. "Недоплачивают 95% зарплаты", "невозможно заработать" и прочее, сдобренное каким-то нытьем
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:02

Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

  buratinyo написав:Статистика и простые наблюдения за смертностью в больницах говорят об обратном

Ви вже якось визначиться - статистика, чи прості спостереження. Статистика каже як раз про зростання середньої тривалості життя, а прості спостереження статистично не достовірні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:13

Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

як же їх відчути, коли їх немає... :evil:
ті пару зачатків реформ у поліції та НАБУ уже майже знищили, і продовжують нищити.
Судова реформа - одна фікція,
прокуратура... мовчу.
Медична. Так там одна Супрун "як риба в холодильнику"
Без грошей без підтримки, іще Богомолець з комітетом ...
немає реформ... немає :roll:
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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