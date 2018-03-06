Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

Додано: Сер 14 бер, 2018 17:02

Я уже 27 лет слышу про инвестиции и про то, что к нам зайдет какой-то иностранный высоко-технологичный бизнес- токо он не заходит. Именно потому что в стране ж***. И если он уже не зашел за 27 лет..... Я вам больше скажу - даже украинцы , олигархи - вывозят свои капиталы. Я вам не товарищ - обращайтесь ко мне просто, как я привык, -и как это принято у цивилизованных людей - господин Калина. Это у товарищей - колхоз и платят суперзарплаты премьерминистру - а отвечать должен журналист- фрилансер ? Какие рабочие места по-вашему должен создавать журналист, художник, психолог или балерина ?