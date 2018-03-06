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Українці не відчувають
ефекту від реформ – Порошенко

Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:49

  lapay написав:
  buratinyo написав:Статистика и простые наблюдения за смертностью в больницах говорят об обратном

Ви вже якось визначиться - статистика, чи прості спостереження. Статистика каже як раз про зростання середньої тривалості життя, а прості спостереження статистично не достовірні.

А где Вы смотрите свою статистику? :mrgreen: Дайте ссылочку.

Что касается смертности в больнице, то за последние года появилась странная тенденция - рост смертей из-за примитивного воспаления легких. Когда я услышал об этом, то очень удивился. Больницы отправляют информацию соответствующую в минздрав, но учитывая отсутствие квалификации у министра ею пренебрегают, так как это грозит министру не халатностью, а вредительству на государственном уровне.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:34

  kalinavalera1 написав:otg Я уже 27 лет слышу про инвестиции и про то, что к нам зайдет какой-то иностранный высоко-технологичный бизнес- токо он не заходит. Именно потому что в стране ж***. И если он уже не зашел за 27 лет..... Я вам больше скажу - даже украинцы , олигархи - вывозят свои капиталы. Я вам не товарищ - обращайтесь ко мне просто, как я привык, -и как это принято у цивилизованных людей - господин Калина. Это у товарищей - колхоз и платят суперзарплаты премьерминистру - а отвечать должен журналист- фрилансер ? Какие рабочие места по-вашему должен создавать журналист, художник, психолог или балерина ? :mrgreen:
Вы коммунист, а ваша вся красная братия -товарищи. Что касается инвесторов так про них слышать не надо. Надо создавать условия. А у вас они одни из худших в мире. И вы требуете их ухудшить еще. :)
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:50

Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

  buratinyo написав:А где Вы смотрите свою статистику? :mrgreen: Дайте ссылочку.

https://www.google.com/search?client=fi ... kQth8IKjAB
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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