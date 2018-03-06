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Українці не відчувають
ефекту від реформ – Порошенко

Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:49

  lapay написав:
  buratinyo написав:Статистика и простые наблюдения за смертностью в больницах говорят об обратном

Ви вже якось визначиться - статистика, чи прості спостереження. Статистика каже як раз про зростання середньої тривалості життя, а прості спостереження статистично не достовірні.

А где Вы смотрите свою статистику? :mrgreen: Дайте ссылочку.

Что касается смертности в больнице, то за последние года появилась странная тенденция - рост смертей из-за примитивного воспаления легких. Когда я услышал об этом, то очень удивился. Больницы отправляют информацию соответствующую в минздрав, но учитывая отсутствие квалификации у министра ею пренебрегают, так как это грозит министру не халатностью, а вредительству на государственном уровне.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:34

  kalinavalera1 написав:otg Я уже 27 лет слышу про инвестиции и про то, что к нам зайдет какой-то иностранный высоко-технологичный бизнес- токо он не заходит. Именно потому что в стране ж***. И если он уже не зашел за 27 лет..... Я вам больше скажу - даже украинцы , олигархи - вывозят свои капиталы. Я вам не товарищ - обращайтесь ко мне просто, как я привык, -и как это принято у цивилизованных людей - господин Калина. Это у товарищей - колхоз и платят суперзарплаты премьерминистру - а отвечать должен журналист- фрилансер ? Какие рабочие места по-вашему должен создавать журналист, художник, психолог или балерина ? :mrgreen:
Вы коммунист, а ваша вся красная братия -товарищи. Что касается инвесторов так про них слышать не надо. Надо создавать условия. А у вас они одни из худших в мире. И вы требуете их ухудшить еще. :)
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:50

Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

  buratinyo написав:А где Вы смотрите свою статистику? :mrgreen: Дайте ссылочку.

https://www.google.com/search?client=fi ... kQth8IKjAB
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:18

  lapay написав:
  buratinyo написав:А где Вы смотрите свою статистику? :mrgreen: Дайте ссылочку.

https://www.google.com/search?client=fi ... kQth8IKjAB

Это не статистика, это какие-то манипуляции над нестойким сознанием,это влажные мечты проворовавшихся реформаторов и ботов, подобных вам. Где официальная статистика? Я вас спрашиваю!!!
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:42

Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

  buratinyo написав:Это не статистика, это какие-то манипуляции над нестойким сознанием,это влажные мечты проворовавшихся реформаторов и ботов, подобных вам. Где официальная статистика? Я вас спрашиваю!!!

А в самого очі повилазили, руки відсохли, і гугл заблокували?
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2 ... n_2016.pdf п. 2.7
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 08:50

  lapay написав:
  buratinyo написав:Это не статистика, это какие-то манипуляции над нестойким сознанием,это влажные мечты проворовавшихся реформаторов и ботов, подобных вам. Где официальная статистика? Я вас спрашиваю!!!

А в самого очі повилазили, руки відсохли, і гугл заблокували?
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2 ... n_2016.pdf п. 2.7

Ну, вот, сам и попался во лжи. Какой к черту рост населения и падение смертности? Хотя что от тебя ожидать?

Но посмотрим. На странице 16 из твоей ссылки все четко и ясно подтверждает мои слова, численность населения даже без учета того, что Украина понесла существенные территориальные потери за 4 года, падает. Даже при таком извращенном подсчете число жителей по ссылке выше снижается с каждым годом без исключения, начиная с 2013 года. С 45372692 человек в 2013 году до 42414905 человек в 2017 году. :(

Заметь, что это следует даже из приукрашенных данных. А в реальности спрос на ритуальные услуги превышает все разумные мерки.

И отдельный вопрос к автору статистики. Пусть объяснит как он считал население в Крыму все 4 года и в Донецкой и Луганской областях. Грош цена такой статистике.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:49

Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

  buratinyo написав:Ну, вот, сам и попался во лжи. Какой к черту рост населения и падение смертности? Хотя что от тебя ожидать?

Носом ткнути, раз очі повилазили?
  buratinyo написав:
  lapay написав:
  Molchyn написав:Поэтому если из 10 человек на лечение хватит только 4 то значит 6 помрут. Нет таких реформ, чтобы 6 бесплатно вылечить. А вот как 6 убить но не нарушив закон и "геноцид" не ввести это с помощью реформ легко - закрыли больнички, значит пациента 200 км перевозить (сколько при этом помрет), нет оборудования (или старое) для диагностики (еще люди помрут). Вот реформа и оставит 4 человека на которых хватит денег.

Тривалість життя, в двохтисячних, неперервно зростає. Про справжній сталінський геноцид питайте у пра.

Статистика и простые наблюдения за смертностью в больницах говорят об обратном. Мрут украинцы как мухи, благодаря рехформаторам, у которых явно карманы забиты зарубежными подачками за просто так. Раньше таких называли врагами народа, иудами, а сейчас рехформаторами. Чудеса.

Ще раз ткнув носом в тривалість життя, раз сам знайти не в змозі, а воно ще й огризається.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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